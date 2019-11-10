ЗВЕЗДЫ

«Младшая и старшая Морды»: Джиган дал дочкам странные прозвища

Рэпер так нестандартно проявляет свои отцовские чувства.

«Младшая и старшая Морды»: Джиган дал дочкам странные прозвища
Джиган с супругой. Фото https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Как вы думаете, зовет своих дочерей дома Джиган? Принцессами? Красавицами? Зайками? Вовсе нет. Многодетный отец дает им авторские нестандартные прозвища.

В числе самых любимых – Морда. Особо не мудрствуя над разнообразием, своих наследниц Ариелу, Лею и Майю он именует старшей Мордой, средней Мордой и младшей Мордой (соответственно). Иногда музыкант вносит в отношения с дочерями новизну и зовет их Поросятами и Бегемотиками. Но при этом остается любящим и нежным папой. «Я не могу быть строгим отцом, потому что с дочками быть строгим очень сложно», — рассказал он телеканалу «Ю».

Напомним, в настоящее время музыкант со своей супругой Оксаной Самойловой ожидает четвертого ребенка. Девушка уже на последних сроках беременности. Судя по намекам, которые она отпускает в своем личном блоге, это будет долгожданный мальчик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДжиганОксана Самойлова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Младшая и старшая Морды»: Джиган дал дочкам странные прозвища
Интересно?
Поделись с друзьями: