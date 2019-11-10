«Младшая и старшая Морды»: Джиган дал дочкам странные прозвища

Как вы думаете, зовет своих дочерей дома Джиган? Принцессами? Красавицами? Зайками? Вовсе нет. Многодетный отец дает им авторские нестандартные прозвища.

В числе самых любимых – Морда. Особо не мудрствуя над разнообразием, своих наследниц Ариелу, Лею и Майю он именует старшей Мордой, средней Мордой и младшей Мордой (соответственно). Иногда музыкант вносит в отношения с дочерями новизну и зовет их Поросятами и Бегемотиками. Но при этом остается любящим и нежным папой. «Я не могу быть строгим отцом, потому что с дочками быть строгим очень сложно», — рассказал он телеканалу «Ю».

Напомним, в настоящее время музыкант со своей супругой Оксаной Самойловой ожидает четвертого ребенка. Девушка уже на последних сроках беременности. Судя по намекам, которые она отпускает в своем личном блоге, это будет долгожданный мальчик.