Сексолог объяснил причину цветущего вида девушки Тимати

16 октября у Тимати появился наследник Ратмир. Не прошло и месяца с этого счастливого момента, а его девушка Анастасия Решетова практически вернулась в свою прежнюю модельную форму. Выпавшие волосы, блеклая кожа, отвисший животик – это не про нее. В чем секрет?

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Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский уверен – причина в том, что Анастасия всегда следила за собой, как до беременности, так и во время нее. Правильное питание и хорошие мышцы сделали свое дело. Однако сексолог Анастасия Ермакова считает, что это не единственная причина.

«Когда рождается ребенок, у женщины вырабатывается гормон счастья. И чем больше женщина проводит времени с ребенком, тем больше этого гормона. А он, в свою очередь, влияет на функционирование всех частей тела», — сказала она телеканалу «Ю».

Получается, что девушка подпитывает свой организм счастьем.

А вы согласны с этой теорией?