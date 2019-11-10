ЗВЕЗДЫ

Сексолог объяснил причину цветущего вида девушки Тимати

Анастасия Ермакова считает, что внешность женщины напрямую зависит от уровня счастья.

Сексолог объяснил причину цветущего вида девушки Тимати
Анастасия Решетова. Фото https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

16 октября у Тимати появился наследник Ратмир. Не прошло и месяца с этого счастливого момента, а его девушка Анастасия Решетова практически вернулась в свою прежнюю модельную форму. Выпавшие волосы, блеклая кожа, отвисший животик – это не про нее. В чем секрет?

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский уверен – причина в том, что Анастасия всегда следила за собой, как до беременности, так и во время нее. Правильное питание и хорошие мышцы сделали свое дело. Однако сексолог Анастасия Ермакова считает, что это не единственная причина.

«Когда рождается ребенок, у женщины вырабатывается гормон счастья. И чем больше женщина проводит времени с ребенком, тем больше этого гормона. А он, в свою очередь, влияет на функционирование всех частей тела», — сказала она телеканалу «Ю».

Получается, что девушка подпитывает свой организм счастьем.

А вы согласны с этой теорией?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостиТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сексолог объяснил причину цветущего вида девушки Тимати
Интересно?
Поделись с друзьями: