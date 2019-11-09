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«Я не грустная»: Брежнева оправдалась за свой внешний вид

На новое фото певицы отреагировал даже Филипп Киркоров.

«Я не грустная»: Брежнева оправдалась за свой внешний вид
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева в последнее время стала плотнее работать с индустрией моды. Она все чаще посещает модные показы, участвует в фотосессиях для глянца и не так давно выпустила коллекцию обуви, которая была разработала при ее участии. На многочисленные слухи о возможных изменах мужа Константина Меладзе она уже предпочитает не обращать внимание. Да и мало кто верит, что привлекательную блондинку, экс-солистку группы «ВИА Гра», о которой многие мечтают, мог предать муж.

Ранее Вера признавалась, что супруг любит ее естественную красоту. Благодаря его комплиментам, певица ощущает себя красивой. После очередного тяжелого дня артистка поделилась новым фото. Сейчас она находится в Грузии. На новом фото девушка позирует в номере отеля. Она облачена в черный джемпер. Волосы Брежневой были помыты и высушены, а нюдовый макияж, придал свежести ее коже.

Как оказалось, именно такой мейк любит певица. Она поддержала тренд на естественность.

«Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой.
Поэтому мой любимый — нюдовый мэйк», — написала артистка «Ps. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная», — сразу оправдалась Вера.

Первым на пост отреагировал Филипп Киркоров. «Красотка», — заявил он. Поклонники тоже одарили ее комплиментами. К слову, для своего образа Брежнева использовала: уход, базу, тон, хайлайтер, бронзер, румяна, тушь, тени и карандаш для глаз. «Тот момент, когда устал объяснять людям, что ты не грустный, а трезвый», «Вы наверное приустали… Необычно вас видеть такой», «Без мейка вы еще и красивая, чистая и нежная», «Какая хорошенькая!», — прокомментировали пост подписчики.

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бьюти-секретыВера БрежневаЗвездный стиль
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«Я не грустная»: Брежнева оправдалась за свой внешний вид
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