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Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым

Актриса не стала опровергать слухи, что узаконила отношения с возлюбленным.

Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. фото: globallookpress.com/

36-летняя Юлия Снигирь не любит, когда в обществе обсуждают ее личную жизнь. Стоит отметить, что в свое время у нее был роман с Данилой Козловским, но спустя год отношений они расстались. После этого девушка стала встречаться с Евгением Цыгановым. У них теперь подрастает трехлетний сын Федор. А недавно появились слухи, что влюбленные все же решили узаконить отношения и провели тайную церемонию бракосочетания.

После выпуска передачи Федора Бондарчука «Кино в деталях», у многих не осталось сомнений, что Снигирь теперь замужем. У Цыганова тогда заметили на пальце кольцо, похожее на обручальное. А когда издание «Комсомольская правда» обратилось к Юлии с соответствующим вопросом, актриса обрушила на журналистов свой гнев. Обсуждение ее личной жизни так разозлило актрису, что она прервала молчание. В соцсети она впервые высказалась о слухах.

«Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и всё. Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Всё у всех — более, чем хорошо», — пояснила Юлия.

При этом она не стала опровергать слухи, но и подтверждать их тоже не стала. Поклонники поделились на два лагеря. Одни поддержали артистку, а другие посчитали, что если она публичная личность, то вполне нормально, что журналисты интересуются ее личной жизнью. «Выбрали публичную профессию — принимайте со всеми её сторонами», «Юля! Согласна с вами на все 100%!», «Вот не этот пост и не узнала бы, что вы с Евгением сходили в ЗАГС. А потому, искренне поздравляю!», «Ну, не знаю…поженились и поженились — чего делать из этого такой большой секрет?», — стали писать подписчики.

Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым. Якобы поэтому она не хочет, чтобы обсуждали ее свадьбу с многодетным отцом. Напомним, что у актера от первого брака с Ириной Леоновой есть семеро детей.

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Евгений ЦыгановЗвездные свадьбыЮлия Снигирь
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Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым
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