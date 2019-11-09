Игнор мамы: дети Рудковской воспротивились съемкам в новом шоу

По их словам, они любят жить настоящей жизнью, а не на камеру.

В новом реалити-шоу, где главные роли исполняет Яна Рудковская и все члены ее семьи, с самого начала все пошло не по плану ведущей Ксении Собчак. Все дети продюсера внезапно отказались от съемок в передаче. Младший Александр заявил, что не будет сниматься каждый день и вообще согласен лишь при условии, что родители наконец-то купят ему собаку. Перед этим он буквально устроил истерику на футбольной площадке, заявив, что отказывается играть в футбол с ребятами, с которыми он ранее не дружил.

Николай Батурин также отказался от съемок. По словам молодого человека, он не любит «торговать лицом» и предпочитает жить настоящей жизнью, а не на камеру. Также Николай заметил, что он «пацан, а не девочка, пацаны таким не занимаются».

Полную версию легкой истерики младшего Плющенко из-за съемок в реалити-шоу можно посмотреть чуть ниже.