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Феноменально похудевший Семчев стал неузнаваем

Актер впервые за долгое время появился на ТВ. Он принял участие в передаче Андрея Малахова.

Феноменально похудевший Семчев стал неузнаваем
Александр Семчев похудел на 100 кг. фото: globallookpress.com, кадр из передачи "Привет, Андрей!"

Александр Семчев полюбился зрителям, так как был добрым толстяком. Но не так давно актер сильно изменился. Он похудел на 100 килограммов ради здоровья. Также мужчина отметил, что если бы он не избавился от лишнего веса, то его перестали бы снимать. Ко всему прочему, артист страдал от диабета второго типа, одышки и болей в суставах. Теперь ему снова дают роли в кино, а также интересуются, как он смог так феноменально похудеть.

На днях Семчев принял участие в съемках передачи «Привет, Андрей!». Он признался, что является поклонником творчества Олега Газманова, которому был посвящен выпуск шоу. В студии актер появился бодрым и танцующим. Невооруженным глазом было видно, что артист сильно преобразился. У него опали щеки, шея стала более вытянутой, а вот добрый взгляд остался прежним. Андрей Малахов сразу отметил, что Александр сбросил 100 кг.

похудевший Семчев. фото
Семчев пришел в студию. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Я не узнал даже», — признался Газманов. «Буду богатым, спасибо большое», — отметил актер. Как оказалось, певец стал для него мотиватором, чтобы преобразиться. Телеведущий показал старые штаны Семчева, в которых может поместить несколько человек. После этого Олег решил раскрыть свой секрет стройной фигуры. Он уже давно сделал на своем сайте специальный раздел, где можно найти много советов, а также упражнений для занятий спортом.

Малахов показал старые штаны Семчева. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Певец в свое время страдал из-за болей, но смог побороть недуг. Он качает спину, руки, ноги и пресс. Семчев признался, что не отжимается, как Газманов. «Кровь у меня уже не так циркулирует, как хотелось бы. Самое главное — отказаться от громадного приема пищи, я имею в виду объем порций», — пояснил артист. Он добавил, что также следует пить воду по утрам. Тут в разговор вступила Маша Распутина. «Я пью четыре стакана воды теплой вместе с перекисью водорода каждое утро», — призналась она. По словам певицы, перекись водорода помогает восстанавливать клетки и убивает инвазию.

Примечательно, что Газманов с ней не согласился. Он считает, что много воды пить не стоит.

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Тэги:

Александр СемчевОлег ГазмановПрограмма "Привет Андрей!"
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Феноменально похудевший Семчев стал неузнаваем
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