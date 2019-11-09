Смутил всех: 68-летний Газманов исполнил «горячий» танец на столе

Олег Газманов уже 50 лет выступает на сцене. При этом он до сих пор находится в отличной форме. В соцсети певец не перестает демонстрировать свою физическую подготовку, поэтому супруге артиста Марине завидуют многие женщины. Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен народному артисту России. Он вспомнил молодость, рассказал, чем занимаются его дети, а также принял вызов итальянского бизнесмена Джанлука Вакки, который всем известен как танцующий миллионер.

В 52 года богатый итальянец имеет идеальный пресс и может зажигательно танцевать. Редакторы передачи отправили ему видео, на которых 68-летний Олег Михайлович демонстрирует свои спортивные навыки. Вакки был под таким впечатлением, что сделал ему вызов и передал ему видеозадание. Певцу он предложил соблазнительной походкой дойти до стола, повилять бедрами, а затем на самом столе принять упор лежа и сделать несколько движений, размахивая рукой.

Сначала Газманов засмущался. «Это не по-пацански», — отметил он. Потом артист все же исполнил почти весь танец миллионера. Артист даже взобрался на стол, где отжался на одной руке, а потом так «горячо» станцевал, что гости стали предлагать ему деньги. «И кто теперь скажет, что итальянцы это делают лучше», — заявил Малахов. Сам певец заверил, что также сделает официальную ответку Вакки. По словам Олега, он не стал делать более пикантные движения, так как в студии нет его жены, а он такое делает только для нее.

Напомним, что Джанлука стал популярен после того, как в Сеть попало видео с его жаркими танцами в компании возлюбленной Джорджией Габриэле. После этого он успел побывать в России, а также найти себе новую возлюбленную. В 2017 году стало известно, что бизнесмен задолжал итальянскому банку 10 миллионов евро. Из-за неуплаты налогов был наложен арест на его имущество: включая яхты, роскошные дома и акции. Но сейчас он живет своей обычной жизнью.