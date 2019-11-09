«Мне чаще мужчины пишут, чем женщины»: сын Газманова отказался жениться

В этом году Олег Газманов отмечет 50 лет своей деятельности на сцене. В честь этого события Андрея Малахов собрал близких, коллег и друзей певца в студии передачи «Привет, Андрей!». Гости посмотрели клипы артиста, в которых он запечатлен молодым в достаточно пикантных сценах. Также на связь со студией вышел усыновленный наследник певца Филипп Газманов. Ведущему стало интересно, чем занимается 21-летний парень.

«Филипп меня в последнее время озадачил. Он окончил колледж в Англии и поступил в один из пяти лучших университетов Европы, а потом приехал и говорит: „Родители, я не собираюсь больше там учиться. Хочу в Россию! И я даже знаю, что я там буду делать. У меня есть бизнес: я придумал стартап“. Он меня убедил. Теперь у него в команде человек 40 работают», — рассказал Газманов.

Его наследник объяснил, что теперь занимается перевозкой грузов в больших объемах. Он даже предложил свои услуги Игорю Крутому. А ведущий вспомнил, что юноша начинал свою карьеру в «Непоседах». Как оказалось, идти по стопам отца Филипп не хочет. «Я посчитал, что у нас в семье уже нет места для певцов, пришлось другую работу выбирать. Хватит в нашей семье артистов», — пояснил он.

Также сын Газманова прокомментировал недавнее заявление его мамы Марины, которая не так давно стала искать ему невесту. Многие считают наследника певица завидным женихом. На снимках он демонстрирует подтянутое спортивное тело.

«Конечно, я очень благодарен маме за ее помощь, но я в ближайшие несколько лет еще не планирую свой корабль швартовать. Сейчас мир настолько испорчен, что после этих всех новостей мне чаще мужчины пишут, чем женщины», — сделал громкое признание Филипп.

«Ты держись, пожалуйста! Ладно?» — взмолился Малахов. Также молодой человек рассказал, что пока живет со своими родителями. Он вместе с ними ухаживает за овчаркой и померанским шпицем. Напомним, что у Газманова есть сын от первого брака Родион. Он ранее был финансовым директором крупной фирмы, а потом стал лидером музыкальной группы «ДНК».