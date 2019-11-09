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У звезды «Дома-2» Инессы Шевчук повернулся имплант в груди после пластики

Девушка требует компенсацию за неудачную операцию, а доктор уверен, что она сама виновата в случившемся.

У звезды «Дома-2» Инессы Шевчук повернулся имплант в груди после пластики
Инесса Шевчук. фото: instagram.com/i.s.nesquik/

Еще в октябре стало известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Инесса Шевчук недавно сделала очередную пластическую операцию. В марте 2015 года она увеличила грудь и частично изменила лицо, а позже снова обратилась в клинику, чтобы ее бюст был подкорректирован. Однако результат девушке не понравился и она решила судиться с пластическим хирургом Александром Тепляшиным.

По словам Инессы, у нее деформировалась одна грудь после операции, а также узи показало, что нарушена целостность одного импланта. Звезда телестройки заверяет, что доктор за новую операцию потребовал у нее около миллиона рублей и не захотел бесплатно исправлять ошибку. Тепляшин в свою очередь уверен, что он не виноват в случившемся. Он подал ответный иску в суд за пациентку о защите чести и достоинства.

Хирург отметил, что в Инстаграме Шевчук демонстрировала, как делает разные упражнения, занимается спортом с тренером. «Делала растяжки, которые категорически противопоказаны при таких операциях. Инесса заявила, что у нее повернулся имплант в груди, а такое могло случиться, поскольку она не соблюдала предписанный ей послеоперационный режим», — заявил врач. Он подчеркнул, что у девушки нет никаких доказательств, что он некачественно выполнил свою работу.

Более того, Тепляшин добавил, что после случившегося Инесса обратилась к другому хирургу, который ей сказал, что у нее нет никаких осложнений. Это же ей сказали и в «Обществе пластических и эстетических хирургов». Александр возмущен тем, что Шевчук пришла на телевидение и выдвинула ему обвинения без решения суда. Он уверен, что девушка сделала это ради пиара. «Ругаться с той программой не стал, но написал им ответочку, что вы поступили опрометчиво, потому что показали фотографии бюста не Инессы. У нас в клинике есть ее фото, у нас есть полный делооборот», — пояснил хирург. Он намерен доказать свою правоту в суде, пишет издание «Комсомольская правда».

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У звезды «Дома-2» Инессы Шевчук повернулся имплант в груди после пластики
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