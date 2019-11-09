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61-летняя Шэрон Стоун повторила «горячую» сцену из «Основного инстинкта»

Актриса в пикантном наряде появилась на сцене церемонии GQ Men of the Year Awards в Берлине.

61-летняя Шэрон Стоун повторила «горячую» сцену из «Основного инстинкта»
Шэрон Стоун. фото: globallookpress.com

Шэрон Стоун снялась в десятках кинокартин, но до сих пор эту актрису не могут забыть из-за «горячей» сцены, где она сидит на стуле и перекладывает ногу на ногу, в фильме «Основной инстинкт» 1992 года. Сейчас звезде уже 61 год, но она по-прежнему может дать фору даже моделям. Женщина обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. В этом поклонники вновь убедились, что это так, когда артистка пришла на церемонию GQ Men of the Year Awards в Берлине.

На торжественное мероприятие Шэрон пришла в блестящем черном мини-платье с откровенным декольте. Образ завершили туфли-лодочки черного цвета. Белые локоны были аккуратно уложены лаком. Когда ее наградили премией «Женщина года», актриса поднялась на сцену и публично повторила ту самую знаменитую сцену из фильма Пола Верховена. Примечательно, что она элегантно перекладывала ногу на ногу во время речи, которую решила произнести перед сотнями зрителей.

Многие заметили, что 61-летняя актриса шокировала не только публику, но и своего 19-летнего сына Роана Бронштейна, который тоже сидел в зале. Но возможно, что он гордится своей мамой, которая в столь зрелом возрасте все еще может будоражить фантазию мужчин и выглядит ничем не хуже молодых коллег, пишет Daily Mail.

Напомним, что в начале прошлого года Стоун призналась, что в 2001 году перенесла кровоизлияние в мозг. Это сказалось на ее профессиональных качествах, поэтому некоторое время актриса не могла получить новых ролей. К слову, сейчас Шэрон снова активно снимается в кино.

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Фильм "Основной инстинкт"Шэрон Стоун
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61-летняя Шэрон Стоун повторила «горячую» сцену из «Основного инстинкта»
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