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Тарасов не прав: читатели Teleprogramma.pro — против рукоприкладства

Поклонники футболиста не оценили его заявление о том, что женщинам можно давать «леща».

Тарасов не прав: читатели Teleprogramma.pro — против рукоприкладства
Дмитрий Тарасов. фото: globallookpress.com

Дмитрий Тарасов на днях вновь оказался в центре внимания. А все из-за его громкого высказывания на камеру, что если девушка переходит черту, то ей можно смело дать «леща». Произнес он эти слова в присутствии своей беременной супруги Анастасии Костенко, которая скоро подарит ему второго ребенка. Сама модель заверила, что ее никто не бьет, и что рукоприкладство в их доме табу, но масла в огонь подлила Ольга Бузова.

Бывшая жена спортсмена в интервью намекнула, что Тарасов поднимал на нее руку. А позже в СМИ появилась информация, что певица три раза вызывала домой полицию, обвиняя футболиста в рукоприкладстве, но потом успокаивалась и отказывалась снимать побои. тем временем Дмитрий продолжает оправдываться тем, что его слова были вырваны из контекста. Костенко также отметила, что ее муж просто хотел привлечь внимание.

Читатели портала Teleprogramma.pro категорически не согласились с мнением Тарасова, что женщинам можно давать «леща». Почти 87% опрошенных заявили, что мужчина не может поднять руку на женщину ни при каких обстоятельствах. И лишь 13% отметили, что парни могут проявлять свою силу только в том случае, если девушка их «довела». При этом не было ни одного читателя нашего портала, кто бы остался равнодушным к такому поступку.

Добавим, что супруга футболиста до сих пор получает сообщения от обеспокоенных фанатов, которые теперь подозревают, что она тоже подвергалась домашнему насилию. В новом посте девушка попросила оставить ее в покое. «Лучше обратите внимание на реальные проблемы, где настоящие сцены насилия и пропаганда мужского шовинизма», — заявила Костенко.

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Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенкоскандалы в шоу-бизнесе
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Тарасов не прав: читатели Teleprogramma.pro — против рукоприкладства
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