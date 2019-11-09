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Злополучное число: четвертая женщина обвинила режиссера Полански в изнасиловании спустя 44 года

Жертва заявила, что все эти годы молчала, потому что боялась быть убитой польско-французским режиссером.

Злополучное число: четвертая женщина обвинила режиссера Полански в изнасиловании спустя 44 года
Роман Полански/Фото: https://www.instagram.com/p/BiXP0UxhK_u/

Цифра четыре стала несчастливой для знаменитого польско-французского режиссера Романа Полански. Уже четвертая женщина обвиняет деятеля искусства в изнасиловании. Примечательно, что история стала достоянием общественности спустя 44 года. Актриса и фотограф Валентин Монье вспомнила, что когда все произошло, ей было 18 лет.

С Полански Монье познакомилась во время отдыха на горнолыжном курорте в Швейцарии благодаря друзьям. Режиссер и его жертва в какой-то момент оказались на одном подъемнике. Тогда Полански спросил собеседницу, готова ли она вступить с ним в интимную близость. Валентин отказалась, но от произошедшего позже ее это не спасло – нарушение Полански якобы совершил после того, как девушка и режиссер вернулись в хижину после ресторана.

Le Parisien отмечает, что боязнь рассказать об этом раньше Монье обосновала страхом быть убитой режиссером. Знакомый, с которым Валентин поделилась всем пережитым, дал согласие прийти на суд, если таковой состоится.

Отметим, что Валентин Монье – не первая женщина, заявляющая о насилии Полански. В 1977 году режиссера обвиняли в надругательстве над тринадцатилетней моделью, в 2010 жертвой стала актриса Шарлотта Льюис, а в 2017 о том же заявила некая по имени Робин.

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Злополучное число: четвертая женщина обвинила режиссера Полански в изнасиловании спустя 44 года
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