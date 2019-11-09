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«Должен соответствовать»: Хабиб ответил на критику из-за отсутствия флага России на плечах

Действующий чемпион UFC в легком весе заявил, что представлять свою страну намерен по-другому.

«Должен соответствовать»: Хабиб ответил на критику из-за отсутствия флага России на плечах
Хабиб Нурмагомедов/Фото: https://www.instagram.com/p/B4cJoRNIN_R/

Хабиб Нурмагомедов уверенно ответил на критику по поводу отсутствия у него на плечах российского флага. Неоднократно чемпиона UFC обвиняли в том, что он не выходит на ринг с символом своего государства, как это делают его оппоненты. Даже Конор Макгрегор, с которым Хабиб имеет давнее противостояние, неоднократно акцентировал внимание на этом.

Когда же вопрос прозвучал, Хабиб заявил – он был к нему готов и у него есть развеивающий все сомнения ответ. Нурмагомедов отметил, что у него есть свои представления по поводу этого жеста. Чтобы надевать на плечи полотно флага, ему нужно соответствовать. Сам же он представляет страну по-другому, цитирует его слова Sports24.

«Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я по-своему представляю страну. Не считаю, что это показатель патриотизма», — отрезал Нурмагомедов.

Напомним, 8 ноября в Москве прошла пресс-конференция с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На встречу с кумиром пришло много фанатов – беседа длилась несколько часов.

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«Должен соответствовать»: Хабиб ответил на критику из-за отсутствия флага России на плечах
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