«Аня еще не понимает моих песен, но уже танцует»: дети Сергея Лазарева тянутся к сцене

Вечером 8 ноября певец отыграл сотое шоу N-Tour в московской ВТБ Арене. Сергей признался, что не переживал так даже перед «Евровидением». Ведь в зале находились все члены его семьи и друзья.

Шоу N-Tour, которое Лазарев посвятил 5-летнему сыну Никите, с самого начало было для певца особенным. Оно показало все чувства, что бурлят внутри него. А потому и поддержать артиста пришли его друзья — Влад Топалов, Полина Гагарина, певица Зара и, конечно, семья. Мама Сергея привела в зал сына артиста — Никиту.

«Тут моя мамочка, спасибо тебе, дорогая, что подарила жизнь, — прокричал Лазарев с сцены. — В зале мой сын».

Отыграв же двухчасовую программу Лазарев признался, что полностью «опустошен».

«Это был для меня эксперимент на выносливость. Два дня назад мы дали концерт в Петербурге, а теперь Москва, — заметил он. Эмоциональное напряжение было таким сильным, что я боялся всего. Я шарахался от каждого чихающего и кашляющего человека. Ел лук и чеснок. И, когда пришел с утра и понял, что связки в норме и я смогу петь, то был безумно этому рад».

Певец добавил, что сын пока что присутствует на его концертах как зритель. Хотя мысль вывести наследника на сцену была! Но артист каждый раз себя одергивал.

«Никита уже посещает не первый мой концерт, — рассказал Лазарев. — И мама мне звонила и говорила, что пока они ехали сюда на машине, то Никита напевал сам песни. Он споет со мной. Но явно не в пятилетнем возрасте. Все-таки, я берегу психику ребенка и понимаю, что Никита может и чего-то испугаться».

Ну а своей младшенькой Анне, о которой стало известно недавно в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», певец посвятит татуировку.

«Песню писать пока не планирую, а вот тату сделаю, — посмеялся артист, а также добавил, что Ане пока что нравятся песенки детские. «Моих песен, она конечно, не понимает. Но уже слышит музыку и танцует. Растет невероятно подвижным ребенком, — заметил Лазарев. А вообще с детьми трудно что-то загадывать. Вот Никита сегодня говорит: «буду певцом», а уже завтра: «пойду в пожарные». Вот и вырастет из него поющий пожарный».

Напомним, ранее певец признавался, что отцовство не только сильно изменило его, но и подарило смысл жизни.

А как думаете вы, стоит ли за N-Tour ждать от Сергея теперь и A-Tour, посвященный дочери?