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Собрался в ЗАГС: Тимур Батрутдинов сделал сенсационное заявление

После свидания с одной из участниц проекта «План Б» артист заявил, что готов к серьезному шагу.

Собрался в ЗАГС: Тимур Батрутдинов сделал сенсационное заявление
Тимур Батрутдинов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова продолжают искать свою любовь в проекте «План Б», который транслирует канал ТНТ. Очередной выпуск шоу обещает стать сенсационным, поскольку именно в нем Батрутдинов неожиданно заявил о своей готовности отправиться в ЗАГС. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Светлана Маковеева/КП

Новый эпизод станет необычным еще и потому, что все участники проекта отправятся в один из красивейших парков Бали. Там участникам предстоит пройти серьезные испытания. Тимур приготовил для девушек купание в водопаде, а вот тем, кто борется за руку и сердце Ольги, предстоит «сразиться» с дикими обезьянами. 

Еще одно нововведение: после прогулки Батрутдинов и Бузова отправятся на двойное свидание. В паре с Ольгой будет Сергей Коробков, а компанию Тимуру составит Севиль Кравцова. Узнать, что насторожило подругу в поведении Батрутдинова и почему он заявил о готовности идти в ЗАГС, можно будет 10 ноября в 20:30 на ТНТ. 

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Тэги:

«План Б»Канал ТНТОльга БузоваТимур Батрутдинов
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Собрался в ЗАГС: Тимур Батрутдинов сделал сенсационное заявление
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