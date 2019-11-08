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Наставников взрослого «Голоса» сразила финалистка проекта «Голос. Дети»

Своим выбором наставника Рагда Ханиева удивила Полину Гагарину.

Наставников взрослого «Голоса» сразила финалистка проекта «Голос. Дети»
Рагда Ханиева. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Юная участница по имени Рагда Ханиева сразу напомнила, что уже участвовала в проекте «Голос», правда, в детской версии. В самом первом сезоне она заняла второе место. За это время она успела закончить школу и поступить в МГУ им. Ломоносова. 

Рагда Ханиева в шоу «Голос. Дети»
Рагда Ханиева в шоу «Голос. Дети». Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Все наставники, кроме Валерия Сюткина, повернулись к юной исполнительнице, оценив ее сильный вокал. Полина Гагарина призналась, что любит такие голоса, сравнив Рагду по тембру с исполнительницей Sia. Сергей Шнуров, узнав, что девушка интересуется философией, напомнил, что сам изучал этот предмет. В свою очередь Меладзе рассказал, что закончил кораблестроительный факультет. 

В качестве наставника девушка предпочла Сергея Шнурова
В качестве наставника девушка предпочла Сергея Шнурова. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Несмотря на все аргументы, девушка предпочла наставничество Сергея Шнурова. «Чему он может научить?» — вопрошала Полина Гагарина, будучи в недоумении выбором Рагды. «Все правильно», — успокоил участницу Шнуров. 

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Тэги:

Голос-8Константин МеладзеПолина ГагаринаСергей ШнуровШоу "Голос. Дети"
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Наставников взрослого «Голоса» сразила финалистка проекта «Голос. Дети»
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