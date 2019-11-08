Наставников взрослого «Голоса» сразила финалистка проекта «Голос. Дети»

Юная участница по имени Рагда Ханиева сразу напомнила, что уже участвовала в проекте «Голос», правда, в детской версии. В самом первом сезоне она заняла второе место. За это время она успела закончить школу и поступить в МГУ им. Ломоносова.

Все наставники, кроме Валерия Сюткина, повернулись к юной исполнительнице, оценив ее сильный вокал. Полина Гагарина призналась, что любит такие голоса, сравнив Рагду по тембру с исполнительницей Sia. Сергей Шнуров, узнав, что девушка интересуется философией, напомнил, что сам изучал этот предмет. В свою очередь Меладзе рассказал, что закончил кораблестроительный факультет.

Несмотря на все аргументы, девушка предпочла наставничество Сергея Шнурова. «Чему он может научить?» — вопрошала Полина Гагарина, будучи в недоумении выбором Рагды. «Все правильно», — успокоил участницу Шнуров.