«Красавица!»: жена Гарика Мартиросяна отметилась в Сети школьным снимком

В юности Жанна Левина была знойной красоткой, да и сейчас сохранила привлекательную внешность.

Жена юмориста Гарика Мартиросяна — 43-летняя юрист Жанна Левина — опубликовала в Instagram свою фотографию школьных лет.

«Однажды, в прошлом веке, мне было 15», — написала женщина, получив «сердечко» от своего мужа.

Подписчики Жанны засыпали ее хвалебными комментариями о красоте данного снимка. Многие пишут, что Левиной очень идет темный цвет волос и что ее дочь Жасмин очень похожа на маму в юности.

Напомним, супруги познакомились в 1997 году на фестивале КВН, но тогда, несмотря на симпатию, Жанна уехала, не оставив Гарику даже своего номера. В следующий раз они встретились уже через год, но после этого уже не разлучались. Сейчас в их семье подрастают двое детей. Кстати, ранее Жанна написала книгу «Дневник жены юмориста», в которой описала, как отказалась от своей карьеры ради продвижения мужа.