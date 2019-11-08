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«Красавица!»: жена Гарика Мартиросяна отметилась в Сети школьным снимком

В юности Жанна Левина была знойной красоткой, да и сейчас сохранила привлекательную внешность.

«Красавица!»: жена Гарика Мартиросяна отметилась в Сети школьным снимком
Гарик Мартиросян живет со своей женой уже более 20 лет. Фото: globallookpress.com

Жена юмориста Гарика Мартиросяна — 43-летняя юрист Жанна Левина — опубликовала в Instagram свою фотографию школьных лет.

«Однажды, в прошлом веке, мне было 15», — написала женщина, получив «сердечко» от своего мужа.

Подписчики Жанны засыпали ее хвалебными комментариями о красоте данного снимка. Многие пишут, что Левиной очень идет темный цвет волос и что ее дочь Жасмин очень похожа на маму в юности.

Напомним, супруги познакомились в 1997 году на фестивале КВН, но тогда, несмотря на симпатию, Жанна уехала, не оставив Гарику даже своего номера. В следующий раз они встретились уже через год, но после этого уже не разлучались. Сейчас в их семье подрастают двое детей. Кстати, ранее Жанна написала книгу «Дневник жены юмориста», в которой описала, как отказалась от своей карьеры ради продвижения мужа.

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«Красавица!»: жена Гарика Мартиросяна отметилась в Сети школьным снимком
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