Старушка при формах: 61-летняя Шэрон Стоун продемонстрировала грудь в глубоком декольте

И, стоит отметить, там есть на что посмотреть.

61-летняя актриса и модель Шэрон Стоун в очередной раз доказала, что годы ее не остановят. Женщина явилась на премию GQ Men of the Year Awards в Берлине с таким глубоким декольте, что все ахнули.

При разных ракурсах камеры могли наблюдать бюст звезды, да там и было на что посмотреть. Грудь актрисы прекрасно выглядит, при этом дама, очевидно, не использует никаких ухищрений для этого.

Между тем, Стоун не скрывает, что использовала различные методы омоложения, в том числе и уколы красоты, но всё делала в меру, сохраняя баланс с естественностью.

Ранее она раскрывала секреты своей молодости: пилатес, очищающий фиточай, холодное умывание, увлажняющий крем, ванны с молоком, минимум косметики и отказ от вина.