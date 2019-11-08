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«Это был звонок из детства»: Утяшева рассказала о трогательном поступке Кабаевой

По словам гимнастки, подруга и коллега до сих пор носит цветы на могилу ее матери.

«Это был звонок из детства»: Утяшева рассказала о трогательном поступке Кабаевой
Ляйсан Утяшева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Будучи в гостях у Лауры Джугелии в ее шоу в YouTube, Ляйсан Утяшева среди прочего рассказала и о своих коллегах. Так, она призналась, что в течение долгого времени она поддерживала общение с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной. 

Утяшева добавила, что девушки и по сей день любят и переживают друг за друга на расстоянии. «На Алину мы смотрим и думаем: «Солнышко наше», молодец»», — признается Ляйсан. 

Гимнастка рассказала, что периодически созванивается с Кабаевой. Она вспомнила о трогательном поступке подруги. «Когда моей мамы не стало, мы говорили по телефону. Это был как звонок из детства», — начала рассказ Утяшева.

Алина Кабаева
Алина Кабаева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

По ее словам, Алина сильно поддержала подругу в трудную минуту. Однако и сейчас она продолжает оказывать знаки внимания и заботы о ней. «Я когда прихожу к маме на кладбище, вижу ее букеты», — поделилась Ляйсан. 

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Алина КабаевагимнасткаЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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«Это был звонок из детства»: Утяшева рассказала о трогательном поступке Кабаевой
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