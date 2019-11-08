«Лучшее снотворное на ночь — мультиоргазм!»: порноактриса поделилась секретом здоровья

Елена Беркова точно не страдает от нехватки сна, у нее всегда есть пара проверенных рецептов для крепкого здоровья.

Осенью все труднее вести нормальный образ жизни: за окном серость и слякоть, да еще и нормально выспаться удается все реже. Секретами бодрости с нами поделилась актриса, которой точно не дают уснуть — Елена Беркова.

«Я — «сова». Люблю поваляться в кровати часиков до 11-12, но если никуда ехать не нужно. А ехать куда-то нужно всегда! Поэтому редко удается поспать подольше. Бывает такое — несколько дней подряд вечеринка или выступление, а утром съёмка. Аренду локации с фотографом ну никак не перенести, особенно когда задействована целая команда с гримерами и стилистами.

Хронической усталости у меня нет, я периодически устаю, иногда очень сильно. Но я энергична, когда завожусь. А завожусь я от съёмок ух как! Моей выдержки хватает на несколько часов фотомучений. Ну а если мы снимаем кино, вы сами знаете, там мне нет равных по экспрессии. Обычно мне хватает 6-8 часов, чтобы выспаться, но сплю я в среднем 5-6», — рассказала в недавнем прошлом порноактриса.

«Секрет хорошего сна? Качественный секс! После оргазма я засыпаю, как младенец. Но обычно одного оргазма мне мало, как бы я ни устала. Поэтому на сон остается меньше времени, потому что я не могу променять на него секс.

Препараты для сна я не принимаю, стараюсь не играть с биологическими процессами. Многое можно заменить душистым чаем с мятой, тёплыми объятиями любимого мужчины или одним бокалом красного сухого вина. Перебирать с алкоголем на ночь я тоже не советую. Редко, но бывает, я читаю на ночь, это тоже успокаивает. Но повторюсь, лучшее снотворное на ночь — это мультиоргазм. Чтобы оставаться в форме, я рекомендую фитнес, свежие овощи и фрукты, ну и, конечно, не пренебрегать услугами косметолога — следить за внешним и внутренним здоровьем, не нервничать. Ну и, конечно, тайский массаж», — дополнила Елена свой идеальный вариант прекрасного сна.