ЗВЕЗДЫ

«Твои слова — водица»: Ольгу Бузову облили водой на «Вечернем Урганте»

Прекрасное черное платье и прическа певицы были безнадежно испорчены.

«Твои слова — водица»: Ольгу Бузову облили водой на «Вечернем Урганте»
Ольга Бузова и Иван Ургант. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

Во время шоу «Вечерний Ургант» для певицы Ольги Бузовой придумали серьезное испытание «Водица не водица». Прямо над ее головой в ряд повесили пять деревянных ведер с неизвестным содержимым, хотя Иван Ургант дал подсказку — в двух ведрах вода, но он и сам не знал, в каких. Звездная гостья и ведущий должны были по очереди дергать за веревки и выливать содержимое ведер на себя, проверяя свою удачу. «Упрощенная версия русской рулетки», — пошутил Иван.

Первое ведро, за веревку тянет ведущий, и его осыпает золотыми блестками — повезло остаться сухим, очередь за Ольгой. Со словами «Я в центре, центровая!» певица выбирает среднее ведро, тянет и… оказывается с ног до головы мокрой! Вот это не повезло с выбором, шикарное платье и прическа певицы мокрые, к такому конкурсу она явно была не готова.

Стоит отметить, что в конце и Ивану Урганту довелось почувствовать на себе силу «водицы». После конкурса мокрые звезды сидели на диване и обсуждали, придет ли Ольга на передачу в следующем году. Бузова с иронией заметила, что обязательно вернется, ведь ей тут «так рады».

В этом выпуске шоу Иван не только облил Ольгу водой, но и поставил ее в очень неловкое положение, а также снял штаны.

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«Твои слова — водица»: Ольгу Бузову облили водой на «Вечернем Урганте»
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