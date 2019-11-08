«Твои слова — водица»: Ольгу Бузову облили водой на «Вечернем Урганте»

Во время шоу «Вечерний Ургант» для певицы Ольги Бузовой придумали серьезное испытание «Водица не водица». Прямо над ее головой в ряд повесили пять деревянных ведер с неизвестным содержимым, хотя Иван Ургант дал подсказку — в двух ведрах вода, но он и сам не знал, в каких. Звездная гостья и ведущий должны были по очереди дергать за веревки и выливать содержимое ведер на себя, проверяя свою удачу. «Упрощенная версия русской рулетки», — пошутил Иван.

Первое ведро, за веревку тянет ведущий, и его осыпает золотыми блестками — повезло остаться сухим, очередь за Ольгой. Со словами «Я в центре, центровая!» певица выбирает среднее ведро, тянет и… оказывается с ног до головы мокрой! Вот это не повезло с выбором, шикарное платье и прическа певицы мокрые, к такому конкурсу она явно была не готова.

Стоит отметить, что в конце и Ивану Урганту довелось почувствовать на себе силу «водицы». После конкурса мокрые звезды сидели на диване и обсуждали, придет ли Ольга на передачу в следующем году. Бузова с иронией заметила, что обязательно вернется, ведь ей тут «так рады».

больше по теме Привычно отличилась: Бузова до сих пор не знает имени и отчества Розенбаума Иван Ургант поставил певицу в очень неловкое положение в собственном вечернем шоу.

В этом выпуске шоу Иван не только облил Ольгу водой, но и поставил ее в очень неловкое положение, а также снял штаны.