Рэпер Канье Уэст пригрозил стать президентом и сменить имя

Муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента США. Это произошло на днях в Нью-Йорке, на фестивале инноваций Fast Company, где он рассказывал о производстве кроссовок своего бренда Yeezy.

«Когда я выдвинусь на президентские выборы в 2024 году…» — начал говорить артист, однако продолжить ему не дали — зал взорвался смехом.

Однако звезда не собирался шутить. Как только смех стих, он заговорил о создании новых рабочих мест, об афроамериканцах, сидящих в тюрьмах, и знаменитостях, которые тоже находятся «в тюрьме», не имея возможности говорить то, что думают.

42-летний Уэст считает, что в Америке до сих пор притесняют чернокожее население. По его мнению, власти не хотят, чтобы афроамериканцы думали, что могут покупать землю или единолично владеть бизнесом в качестве примера он привел себя, мол, журнал Forbes долго не хотел признавать его миллиардером, сколько бы он не показывал ему суммы на своих счетах.

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Из-за подобный притеснений рэпер даже пригрозил сменить имя на «Христианский Гений-Миллиардер Канье Уэст», чтобы вразумить общество. Над этим его высказыванием зал тоже посмеялся.