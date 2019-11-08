ЗВЕЗДЫ

Рэпер Канье Уэст пригрозил стать президентом и сменить имя

Артист не оставляет мыслей о борьбе за главное кресло Америки.

Рэпер Канье Уэст пригрозил стать президентом и сменить имя
Канье Уэст собрался в президенты? Ну денег ему точно хватит. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента США. Это произошло на днях в Нью-Йорке, на фестивале инноваций Fast Company, где он рассказывал о производстве кроссовок своего бренда Yeezy.

«Когда я выдвинусь на президентские выборы в 2024 году…» — начал говорить артист, однако продолжить ему не дали — зал взорвался смехом.

Однако звезда не собирался шутить. Как только смех стих, он заговорил о создании новых рабочих мест, об афроамериканцах, сидящих в тюрьмах, и знаменитостях, которые тоже находятся «в тюрьме», не имея возможности говорить то, что думают.

42-летний Уэст считает, что в Америке до сих пор притесняют чернокожее население. По его мнению, власти не хотят, чтобы афроамериканцы думали, что могут покупать землю или единолично владеть бизнесом в качестве примера он привел себя, мол, журнал Forbes долго не хотел признавать его миллиардером, сколько бы он не показывал ему суммы на своих счетах.

Из-за подобный притеснений рэпер даже пригрозил сменить имя на «Христианский Гений-Миллиардер Канье Уэст», чтобы вразумить общество. Над этим его высказыванием зал тоже посмеялся.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаКанье УэстПрезидент Америкипрезидент СШАрэперСША
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рэпер Канье Уэст пригрозил стать президентом и сменить имя
Интересно?
Поделись с друзьями: