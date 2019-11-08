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Ночные секреты: Федор Добронравов объяснил, как нужно правильно спать

Актер раскрыл простой способ не хандрить этой осенью.

Ночные секреты: Федор Добронравов объяснил, как нужно правильно спать
Федор Добронравов. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Осень — суровое время для всех жителей России. Солнце скрывается за мрачными тучами, то и дело льет дождь, не вызывающий ничего кроме депрессии, а впереди лишь холода и несколько месяцев зимы. И все бы хорошо, но к этим «радостям жизни» зачастую подключаются бессонница или наоборот — невозможность нормально выспаться во время сна и не важно сколько спать, хоть десять часов, хоть пять, все равно в итоге просыпаешься разбитым и без какого-либо желания идти на работу.

Актер театра и кино и телепродюсер Федор Добронравов специально для портала Teleprogramma.pro раскрыл секрет идеального отдыха, который может помочь сохранить столь необходимые в это время года силы. По словам мэтра, главное стараться уснуть в одно и то же время каждый день. Не отвлекаясь на просмотр новой серии любимого сериала или на поздние посиделки с друзьями. И не стоит рассчитывать, что дневной сон сможет заменить хороший ночной отдых, только ночью человек может по-настоящему отдохнуть от суеты и забот дня.

В 2018 году у Федора Добронравова случился инсульт. К счастью, врачу сумели быстро поставить актера на ноги и в данный момент его здоровье в полном порядке, а все слухи о его ухудшении можно считать неправдоподобными.

В своем официальном аккаунте в Instagram Федор выложил трогательную фотографию прошлого и настоящего.

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Оксана СташенкоФедор ДобронравовЮлия Куварзина
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Ночные секреты: Федор Добронравов объяснил, как нужно правильно спать
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