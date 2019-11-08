ЗВЕЗДЫ

«Вырвался мужик на свободу»: Миро порадовалась за секс Григорьева-Аполлонова

Звездный блогер отследила передвижения солиста «Иванушек» за последние несколько месяцев и пришла к выводу, что певец обрел счастье.

«Вырвался мужик на свободу»: Миро порадовалась за секс Григорьева-Аполлонова
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Андрей Григорьев-Аполлонов развелся несколько месяцев назад, однако, судя по его активности в социальных сетях, совершенно не упал духом. Певец много ездит, ведет активную жизнь, общается с поклонниками. 

Блогер Лена Миро попыталась найти объяснение такому радостному настрою артиста. По ее словам, «Андрей задорно скачет оленем». Девушка вспомнила недавние слова самого певца. Он признался, что со времен начала проекта «Иванушки International» всегда был в отношениях. Поэтому сейчас впервые во взрослой жизни наслаждается холостяцкой жизнью. 

«Вырвался мужик на свободу и понял, что есть жизнь за пределами брака», — описала состояние Григорьева-Аполлонова блогер. Миро считает, что сейчас артист может позволить себе любое времяпрепровождение, ни перед кем за него не отчитываясь. 

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«Иванушки International»Андрей Григорьев-Аполлоновжизнь после разводаЛена Миро
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«Вырвался мужик на свободу»: Миро порадовалась за секс Григорьева-Аполлонова
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