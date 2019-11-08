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«Могли уволить ни за что»: экс-участница группы SEREBRO раскрыла тайны компании Фадеева

Ирина Титова дала откровенное интервью для YouTube-шоу «Антителек».

«Могли уволить ни за что»: экс-участница группы SEREBRO раскрыла тайны компании Фадеева
Ирина Титова, Марианна Кочурова и Елизавета Корнилова. Фото: Фролов Максим/Архив "КП"

Экс-участница группы «SEREBRO» Ирина Титова в дебютном выпуске Youtube-передачи «Антителек» рассказала много интересного о коллективе ставшей уже легендарной группы, а также о сложностях работы c Максимом Фадеевым. Как оказалось, продюсер довольно жестко обходился с о своими подчиненными.

На вопрос ведущего Бориса Солдатова «За что может уволить Фадеев?» Ирина Титова без иронии ответила:

«Просто ни за что может уволить. Для примера, можешь подвинуть стакан как-то не так и все. Люди, с которыми я общалась, которые уже не там, но были с нами — причины их увольнения тоже были не ясны. Им тоже могли не сообщить это лично, вторые лица просто говорили им оставить вещи, передать дела и уходить. А человек сидит и думает об ипотеке, ребенке, медовом месяце, а завтра последний рабочий день. Ни за что. Такое было у многих, кто ушел, и мне было их по-человечески жаль».

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Тэги:

Группа SEREBROИрина ТитоваМаксим ФадеевОльга Серябкина
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«Могли уволить ни за что»: экс-участница группы SEREBRO раскрыла тайны компании Фадеева
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