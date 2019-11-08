«Могли уволить ни за что»: экс-участница группы SEREBRO раскрыла тайны компании Фадеева

Экс-участница группы «SEREBRO» Ирина Титова в дебютном выпуске Youtube-передачи «Антителек» рассказала много интересного о коллективе ставшей уже легендарной группы, а также о сложностях работы c Максимом Фадеевым. Как оказалось, продюсер довольно жестко обходился с о своими подчиненными.

На вопрос ведущего Бориса Солдатова «За что может уволить Фадеев?» Ирина Титова без иронии ответила: