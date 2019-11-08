ЗВЕЗДЫ

«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии

По словам певицы, ей просто повезло, что к ней в гости вовремя приехали родители.

«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии
Михальчик едва не умерла от анорексии/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как чудом не умерла от анорексии. В те годы она была на пике популярности. У нее прошел тур по стране в составе «Фабрики звезд».

Юлия Михальчик. Фото
Михальчик могла умереть от анорексии/http://globallookpress.com/

«Мне нужна была пауза после этого тура. Я сидела, я полнела. В Москве я самостоятельно села на диету. Я очень ответственный человек. Если мазать нос звездочкой, то он у меня побелеет. Если худеть, то все, до предела. Я прочитала книгу о питании по группе крови. Несколько месяцев я ела только фрукты и овощи», — сказала певица.

По словам Михальчик, в какой-то момент она попала в больницу. «Родители увидели меня в плачевном состоянии и отвезли в Питер. А я даже воду уже не могла пить. Просто не встала на следующий день, после того как родные отвезли меня домой. Я в клинике оказалась», — сказала она.

Вскоре начался процесс выздоровления от анорексии. «Пока человек сам не захочет — ничего не произойдет. Потом я стала общаться с психологами. Они проговаривали со мной все страхи. Я была просто овощем. Мне не хотелось ничего. Даже песен не хотелось петь. Просто апатия наступила ко всему. Все бренно, тленно. Потом родители мне сказали, что надо снова ехать в Москву, так как в Питере я начала затухать. Я уехала. Снова все закипело. Я как Мюнхгаузен вытащила себя за волосы из болота. Даже курс таблеток не допила, потому что понимала — проблема в моей голове», — сказала певица.

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«Я воду не могла пить»: Михальчик чудом не умерла от анорексии
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