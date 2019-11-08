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Волочкова отказалась от наращенных волос ради модного кадра

Балерина решила поделиться с подписчиками результатом своего «перевоплощения».

Волочкова отказалась от наращенных волос ради модного кадра
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова решила поделиться с верными почитателями в Instagram результатами своего «перевоплощения». Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова согласилась на эксперимент с прической ради модного снимка. Так, артистка избавилась от наращенных волос, появившись перед объективом фотокамеры с челкой. Ранее знаменитость признавалась, что тщательно заботиться о локонах.

«Как вам мое перевоплощение?!» — обратилась к подписчикам Анастасия.

В свою очередь, новый образ Волочковой в интервью для Teleprogramma.pro прокомментировал стилист и преподаватель института «Арт&Имидж» Михаил Кравченко. Эксперт в сфере красоты уверен, что новая стрижка заметно омолодила Анастасию, добавив ее образу женственности и привлекательности.

«Мне кажется, Насте уже давно стоило задуматься о подобном преображении. Отказавшись от стереотипных длинных наращенных волос, балерина заметно помолодела. Теперь Волочкова выглядит более современно. Возможно, по примеру балерины многие наши женщины решат что-то изменить в своем имидже. Этот новый спортивный стиль вывел Настю на другой уровень женственности и привлекательности. Все-таки тенденции на сегодняшний день диктуют моду на короткую стрижку. А длинные распущенные волосы больше подходят для юных девушек», — добавил Кравченко.

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Волочкова отказалась от наращенных волос ради модного кадра
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