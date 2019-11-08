ЗВЕЗДЫ

«Я буквально смотрела ему в рот»: Михальчик до сих пор вспоминает Шульгина

По словам певицы, продюсер невероятно талантливый человек.

«Я буквально смотрела ему в рот»: Михальчик до сих пор вспоминает Шульгина
Михальчик вспомнила работу на "Фабрике звезд" с Шульгиным/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила о своем романе с продюсером Александром Шульгиным, бывшим мужем певицы Валерии. Именно этот человек позвал ее в свое время на проект «Фабрика звезд» и написал для нее огромное количество песен.

Александр Шульгин. Фото
Михальчик вспомнила работу с Шульгиным/http://globallookpress.com/

«Я участвовала в другом музыкальном конкурсе в столице и на финал пришел Шульгин. Он предложил пройти кастинг на «Фабрику звезд». Я не захотела идти. Он сказал, что я дурой буду. В итоге я зашла на проект и осталась до конца», — вспомнила Михальчик.

Она отметила, что Шульгин звал ее замуж, но она ответила отказом. «Было от него предложение, но в итоге мы с ним не сошлись ни в каком плане. Ни в личном, ни в профессиональном. Он невероятно знающий и талантливый человек. Он пишет красивые песни. Я была им очарована, его личностью, харизмой. Я смотрела буквально ему в рот», — заявила Юлия Михальчик.

Как сказала исполнительница, на «Фабрике звезд» он написал для нее шесть песен. Так много композиций не было ни у кого из конкурсантов. «У меня было по десять платьев на каждом выступлении. Наверное, это была любовь. Я могла до слез писать песню в студии. Со мной работали творческие люди. Он меня лепил под себя», — заметила певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ШульгинБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"шоу "Фабрика звезд"юлия Михальчик
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я буквально смотрела ему в рот»: Михальчик до сих пор вспоминает Шульгина
Интересно?
Поделись с друзьями: