«Я буквально смотрела ему в рот»: Михальчик до сих пор вспоминает Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила о своем романе с продюсером Александром Шульгиным, бывшим мужем певицы Валерии. Именно этот человек позвал ее в свое время на проект «Фабрика звезд» и написал для нее огромное количество песен.

«Я участвовала в другом музыкальном конкурсе в столице и на финал пришел Шульгин. Он предложил пройти кастинг на «Фабрику звезд». Я не захотела идти. Он сказал, что я дурой буду. В итоге я зашла на проект и осталась до конца», — вспомнила Михальчик.

Она отметила, что Шульгин звал ее замуж, но она ответила отказом. «Было от него предложение, но в итоге мы с ним не сошлись ни в каком плане. Ни в личном, ни в профессиональном. Он невероятно знающий и талантливый человек. Он пишет красивые песни. Я была им очарована, его личностью, харизмой. Я смотрела буквально ему в рот», — заявила Юлия Михальчик.

Как сказала исполнительница, на «Фабрике звезд» он написал для нее шесть песен. Так много композиций не было ни у кого из конкурсантов. «У меня было по десять платьев на каждом выступлении. Наверное, это была любовь. Я могла до слез писать песню в студии. Со мной работали творческие люди. Он меня лепил под себя», — заметила певица.