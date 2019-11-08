Водонаева объяснила, почему не общается с Бородиной и Собчак

Модель и телеведущая Алена Водонаева стала гостьей шоу Рамблер/Live. В студии ведущий Павел Мавриди спросил ее, какие у нее сейчас отношения с бывшими коллегами по проекту «Дом-2» — певицей Ольгой Бузовой, светской львицей Ксенией Собчак и телеведущей Ксенией Бородиной. Оказывается, сейчас Алена Водонаева поддерживает отношения только с Ольгой Бузовой.

«Общаюсь только с Бузовой. Она моя любимая врагиня. Я ее поддерживаю, когда в этом есть необходимость. Ей было 18, мне 22, когда мы познакомились на «Доме-2». И мы с тех пор стали врагами на долгие годы. Сейчас я ее всегда защищаю, если на нее кто-то прет. Нельзя Ольгу Бузову обижать», — заметила модель.

больше по теме Водонаева раскрыла причины развода с диджеем Косинусом По словам телеведущей, гармонии в их отношениях не было.

Также Водонаева призналась, что она порой дает советы Ольге Бузовой. Она наслышана, что певица купила шикарную квартиру в центре столицы за 120 миллионов рублей. «Ну вот по ремонту дала советы. Следить за мокрыми зонами в доме, по шумоизоляции кое-что подсказала. Про отношения с мужчинами я не даю советы, если меня не спрашивают», — честно ответила Алена Водонаева.

Ведущий также спросил поддерживает ли Водонаева связь со светской львицей Ксенией Собчак. «Мы не видимся. Не помню, когда виделись последний раз. Не общаемся с ней». «А с Бородиной?» — спросил Мавриди. Как сказала Водонаева, с ней она также не поддерживает отношения. При этом никакой ссоры, как она утверждает, между ними не было. «Я общаюсь только с теми, с кем мне интересно», — заявила модель.