ЗВЕЗДЫ

Водонаева объяснила, почему не общается с Бородиной и Собчак

В данный момент она поддерживает связь только с одной ведущей "Дома-2".

Водонаева объяснила, почему не общается с Бородиной и Собчак
Водонаева не общается с Собчак и Бородиной/http://globallookpress.com/

Модель и телеведущая Алена Водонаева стала гостьей шоу Рамблер/Live. В студии ведущий Павел Мавриди спросил ее, какие у нее сейчас отношения с бывшими коллегами по проекту «Дом-2» — певицей Ольгой Бузовой, светской львицей Ксенией Собчак и телеведущей Ксенией Бородиной. Оказывается, сейчас Алена Водонаева поддерживает отношения только с Ольгой Бузовой.

Ольга Бузова. Фото
Водонаева общается с Бузовой/http://globallookpress.com/

«Общаюсь только с Бузовой. Она моя любимая врагиня. Я ее поддерживаю, когда в этом есть необходимость. Ей было 18, мне 22, когда мы познакомились на «Доме-2». И мы с тех пор стали врагами на долгие годы. Сейчас я ее всегда защищаю, если на нее кто-то прет. Нельзя Ольгу Бузову обижать», — заметила модель.

Также Водонаева призналась, что она порой дает советы Ольге Бузовой. Она наслышана, что певица купила шикарную квартиру в центре столицы за 120 миллионов рублей. «Ну вот по ремонту дала советы. Следить за мокрыми зонами в доме, по шумоизоляции кое-что подсказала. Про отношения с мужчинами я не даю советы, если меня не спрашивают», — честно ответила Алена Водонаева.

Ведущий также спросил поддерживает ли Водонаева связь со светской львицей Ксенией Собчак. «Мы не видимся. Не помню, когда виделись последний раз. Не общаемся с ней». «А с Бородиной?» — спросил Мавриди. Как сказала Водонаева, с ней она также не поддерживает отношения. При этом никакой ссоры, как она утверждает, между ними не было. «Я общаюсь только с теми, с кем мне интересно», — заявила модель.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваКсения БородинаКсения СобчакОльга БузоваШоу Рамблер/Live
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Водонаева объяснила, почему не общается с Бородиной и Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: