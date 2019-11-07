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«Ей никто не предлагал переспать»: Боня обвинила Водонаеву во лжи

Телеведущая предположила, что коллега ей просто завидует.

«Ей никто не предлагал переспать»: Боня обвинила Водонаеву во лжи
Виктория Боня высказалась о Водонаевой. Фото: globallookpress.com

Звезда «Дома-2» Виктория Боня разоблачила свою коллегу Алену Водонаеву во лжи. В одном из выпусков YouTube-шоу «Ходят Слухи» вторая рассказала, что ей, как и первой предлагали стать ведущей видео-версии журнала Cosmopolitan, но ценой интим-связи с «нужным» человеком. В том же шоу Боня, которая в итоге получила упомянутую должность, рассказала свою версию этой истории.

«Это неправда. Алена в тот момент, когда ее не взяли «потому что она отказалась», она была сырая как ведущая, была не готова. Нам давали текст, который нужно было сказать в камеру. У нее в этот момент начиналась трястись голова, она смотрела в потолок. Она была просто сырая, на ведущую была не готова», — вспомнила Виктория.

Перечислив лиц, которые проводили отбор, Боня не смогла определить, кто же именно мог предложить Водонаевой переспать.

«Она все время врет, — прокомментировала Виктория действия Алены. — Она в каждом интервью про меня говорит. Я так понимаю, что ее популярность подупала, ей нужно хотя бы на мне как-то там выезжать. Видно, что у человека какая-то неприкрытая зависть. Вот мне вообще неинтересны ее жизнь, чем она занимается, кто у нее был — абсолютно неинтересно. Явно, ей никто не предлагал переспать, ну это просто полный бред. Но когда ее не взяли, она очень сильно расстроилась и начала все это преподносить в свою выгоду. Для чего она это делает? Для того, чтобы, наверно, не казаться такой никчемной, неинтересной, ненужной»…

Боня также добавила, что сейчас у нее нет никаких отношений с Водонаевой, две телеведущие просто не общаются.

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CosmopolitanАлена ВодонаеваВиктория Бонязавистьинтимложь
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«Ей никто не предлагал переспать»: Боня обвинила Водонаеву во лжи
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