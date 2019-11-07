«Я не в один день возникла такая»: Боня пооткровенничала об успехах через постель

Звезда «Дома-2», модель и телеведущая Виктория Боня стала новой гостьей YouTube-шоу «Ходят Слухи». Когда звезда экрана рассказала свое мнение о передаче Андрея Малахова «Рынок шкур», ее спросили, как часто она сталкивалась с тем, что причиной ее успеха называют интимную связь с богатым мужчиной.

«Для меня такое удивительно, потому что я на телевидение вообще попала с «Дома-2». Мне что, нужно было с кем-то там встречаться, чтобы попасть на «Дом-2»? Ну это глупо, — ответила Виктория. — Но когда я оттуда ушла, я была мегапопулярной, Интернет «взорвался». ТНТ это понимали и пригласили на новый кастинг. Я могу сказать лишь одно. Как еще люди могут реагировать и мыслить, если в их реальности по-другому быть не может? Если в твоем восприятии мира это может быть только за деньги либо через кого-то, то в твоей жизни так и будет».

Боня отметила, что, когда она стала звездой, у нее было только одно экономическое образование и не было богатого папы.

«Я не в один день возникла такая откуда ни возьмись на ТНТ. Все наблюдали за моим ростом, как я ушла с проекта, пошла на радио, там полгода. В семь утра у меня начинался прямой эфир, я вставала в шесть, пахала, работала. Это были маленькие шажки, которые привели к тому, к чему привели», — резюмировала ведущая.

Бона также рассказала, что всегда провоцировала сплетни о себе, даже в школьных коридорах ее постоянно обсуждали. Поэтому сейчас телезвезда спокойно относится к шлейфу слухов про нее.