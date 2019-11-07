Диетолог заявил, что фигура, как у Анфисы Чеховой, является признаком здоровья

Анфиса Чехова никогда не стеснялась своих пышных форм. Благодаря эффектной внешности телеведущая полюбилась зрителям. Она нарушает идеалы красоты, демонстрируя талию, пышные бедра и грудь, а не плоский живот и рельефное тело, как современные модели. К слову, в последнее время индустрия моды меняется и женщины размера plus-size выходят на подиумы и украшают обложки глянца.

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Не так давно Анфиса снова отправилась в отпуск. Она проводит время на излюбленном курорте в Дубае. По признанию самой девушки, с собой она взяла немного одежды, поэтому перед фотографом в основном позирует в своих пляжных нарядах. Легкие платья и бикини подчеркивают все прелести ее фигуры. Однако на новых фото Чехова предстала в полупрозрачном кружевном белье телесного цвета с черными вставками.

«Искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?» — отметила телеведущая, имея в виду нижнее белье. Поклонники вновь пришли в восторг от ее фигуры. Не только мужчины, но и женщины стали писать ей комплименты.

Специально для портала портала Teleprogramma.pro Михаил Гинзбург, диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно», рассказал, является ли фигура, как у Чеховой, признаком здоровья или, наоборот, кричит о недуге.

«Часто у женщин встречается такое телосложение, когда при довольно развитых бедрах есть низкое накопление жира в брюшной полости, узкая талия. Мало жира в брюшной полости означает, что все хорошо с обменом веществ. Такое ожирение не осложняется ни гипертонией, ни сахарным диабетом, ни гармональными какими-то процессами. В общем, человек остается здоровым», — пояснил эксперт.

По словам диетолога, у женщин с типом фигуры, как у Чеховой, может возникнуть проблема только с опорно-двигательным аппаратом. Михаил Моисеевич подчеркнул, что при таком соотношении тонкой талии и развитых бедер женщина выглядит очень мило. «На таком коде это означает привлекательность женщины», — отметил Гинзбург. Он добавил, что обычно у представительниц прекрасного пола есть целлюлит, так как это половая особенность строения женской клетчатки. При наличии рыхлости кожи можно лишь пытаться ее тонизировать. Такой совет дал нашим подписчицам с формами диетолог.