Жена Малахова рассказала о странной симпатии мужа к Гогену Солнцеву

Телеведущий считает серию программ с фриком удачным экспериментом и с удовольствием с ним работает.

Андрей Малахов поведал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» о своем отношении к проекту «Гоген Солнцев».

Напомним, в программе «Прямой эфир» регулярно показывают, как разворачивается личная жизнь у фрика Гогена и его пожилой жены. Шоу с их участием уже перешли в масштаб сериала. При этом никто не признается, насколько уровень постановки в нем соотносится с действительностью.

Оказалось, что Малахов очень доволен этим проектом. И не только потому, что у программ с участием Гогена сумасшедшие рейтинги, ведущему нравится сам продукт.

«Истории про Гогена Солнцева мне гораздо интереснее, чем истории, которые снимают у нас. Это жизнь и настоящая эмоция. Когда меня критикуют за него, я вижу, как ко мне подходят подростки и спрашивают, как он там. Гоген Солнцев – он как раз для этой аудитории, которая никогда не будет смотреть телевизор», – сказал журналист.

«Тебе это льстит? Тебе приятно?» – спросила Малахова Собчак.

«Я понимаю, что мы сделали сериал, который интересен молодежи», – ответил Андрей.

Его супруга Наталья Шкулева добавила, что ее муж расслабляется, когда работает с историями Гогена. Поэтому не возражает против такого увлечения мужа.