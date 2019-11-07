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Не хуже Семенович: внучка Боярского похвасталась пышным бюстом

20-летняя Екатерина снова привлекла к себе внимание.

Не хуже Семенович: внучка Боярского похвасталась пышным бюстом
Екатерина Боярская. фото: instagram.com/boyarskaya.katerina/

Как известно, у Михаила Боярского большая семья. Вместе с супругой Ларисой Луппиан он воспитал сына Сергея и дочь Елизавету, которые уже подарили им внуков. В этом году не раз привлекла к себе внимание и 20-летняя внучка актера Екатерина. Девушка выросла настоящей красавицей. На пышные формы родственницы Боярского засматриваются многие. Подписчики уже прозвали ее «горячей штучкой».

Не так давно Екатерина призналась, что смогла похудеть на 10 килограммов, изнуряя себя диетами. Голодание дало свой результат, но больше к таким радикальным мерам она не прибегала, чтобы не навредить здоровью. Внучка артиста считает, что находится в отличной форме. В этом накануне убедились ее поклонники. Девушка устроила себе шопинг. Она посетила торговый центр и сделала фото в новом платье. В кадре блондинка позировала в розовом кружевном наряде с глубоким декольте.

Пышный бюст Екатерины едва поместился в платье. С таким богатством может конкурировать только Анна Семенович, считают пользователи Сети. Ко всему прочему, платье подчеркнуло стройные ноги девушки. К слову, в отличие от своих родственников, она не собирается становиться актрисой. Внучка Боярского надеется построить карьеру певицы. Дедушка девушки относится скептически к ее желанию. Он не исключает, что скоро ее желание завоевать сцену исчезнет.

внучка Боярского. фото
фото: instagram.com/boyarskaya.katerina/

Напомним, Екатерина считает, что спорт лучше всего помогает привести себя в форму. Она время от времени участвует в фотосессиях, демонстрируя модные луки. По всей видимости, ей нравится выглядеть стильно.

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Не хуже Семенович: внучка Боярского похвасталась пышным бюстом
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