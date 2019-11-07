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Диетолог объяснила, к чему может привести недовольство Рудовой своей фигурой

Актриса публикует фото в бикини, но все еще не считает свое тело идеальным.

Диетолог объяснила, к чему может привести недовольство Рудовой своей фигурой
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com/

Наталья Рудова не скрывает, что не может жить без солнца и моря. По этой причине актриса чуть ли не каждый месяц уезжает в теплые страны. После скандала, который произошел из-за эфира передачи Андрея Малахова про эскортниц, где Рудову выставили не в лучшем свете, девушка снова уехала за границу. Она снимается в новом проекте, а в свободное время купается и загорает на пляже.

Не раз Рудова заверяла, что находится не в лучшей форме. Зимой у нее начались приступы обжорства, из-за которых она поправилась на несколько килограммов. Как ни старалась актриса, но снова похудеть ей не удалось. Однако на новых фото в бикини девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру. По крайней мере, так считают ее фанаты. «Мне кажется, ещё худее стала», «Ты вообще ешь?», «Просто превосходная», — стали писать подписчики.

Специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Лилия Ионова рассказала, к чему может привести недовольство своим телом. «19, 6 — совершенно нормальный индекс массы тела. Понятно, что у актрисы могут быть свои требования к фигуре, которые определяются профессией и ролью. Но с точки зрения здоровья, рисков нет никаких. Возможно, что Наталья Рудова страдает дисморфофобией (Когда женщина недовольна тем, как она выглядит, независимо от того, сколько у нее килограммов — 50, 70 или 120). Конечно, без обследования об этом нельзя говорить как о диагнозе. Но, к сожалению, это очень распространенное расстройство восприятия своего тела», — объяснила Лилия.

фото: instagram.com/rudovanata/

По ее словам, глянец, ТВ и другие СМИ создают иллюзорную картинку красоты. В результате женщины страдают, стремясь выглядеть как девушки с обложки, истязают себя диетами. Эксперт отметила, что недовольство собой может выливаться в серьезную проблему: булимия, ночное обжорство и не только. «Одержимость снижением веса и одержимость красотой приводит к дисморфобии, к орторексии — это такое навязчивое правильное питание, психическое расстройство», — объяснила Ионова.

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Диетолог объяснила, к чему может привести недовольство Рудовой своей фигурой
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