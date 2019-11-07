Водонаева раскрыла причины развода с диджеем Косинусом

Модель Алена Водонаева в эфире шоу Рамблер/Live объяснила причины расставания с диджеем Алексеем Косинусом. Пара расписалась в 2017 году, но уже спустя полтора года рассталась.

«Я была главной. Сама не знаю, почему так получилось. Я все время надеюсь на равное распределение ролей, но у меня не получается», — заявила она.

При этом звезда сказала, что именно она настояла на том, чтобы они развелись. «Мы и сейчас счастливы с ним, по отдельности только. Я была инициатором расставания. Сказала ему, давай переведем отношения на новый уровень. И ты возьмешь ответственность. Будешь оплачивать хотя бы коммунальные счета. Ничего не изменилось в течение полугода, и мы расстались», — сказала она.

Звезда подчеркнула, что никогда не будет считать себя женщиной-терпилой. «Я не верю в сказки. Хочу все здесь и сейчас. Проиграть — так миллион, любить — так королеву. Я за гармонию. Если ее нет, то я рушу отношения с мужчиной. Может, я слишком категорична, но я такой человек», — сказала Водонаева.

Также она призналась, что зарабатывала больше Косинуса в разы. «Я зарабатывала намного больше его. Однажды сказала ему: «Я могу работать. Но ты помоги мне с ребенком тогда. Всех учителей, всех нянь встречай». Лешу это не устроило. Он музыкант, не захотел такой жизни. А мне зачем еще один ребенок? Наше воссоединение в будущем в принципе невозможно. В одну реку дважды не войти. У нас кот общий, поэтому мы общаемся. Я дружу и с первым мужем. С Лешей у меня был юношеский брак после тридцати. Он не был альфонсом, но не зарабатывал хороших денег», — заявила она.