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Малахов выбрал в духовники известного священника

Тихон Шевкунов в последнее время становится очень популярным среди звезд.

Малахов выбрал в духовники известного священника
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Андрей Малахов – постоянный посетитель православных храмов. Наедине с Богом скандальный телеведущий находит умиротворение и отдых от житейских проблем. В церкви Малахов бывает 1-3 раза в неделю, регулярно причащаясь и исповедываясь. Иногда известный ведущий общается с Тихоном Шевкуновым, по слухам, духовником и Владимира Путина.

Правда, в последнее время гораздо реже, поскольку количество желающих поговорить с батюшкой постоянно растет.

«Он сделал для церкви гораздо больше, чем просто исповедует президента. Наверняка, их связывает дружба, потому что на всех мероприятиях и праздниках, где есть президент, он появляется, это факт. Но я никогда его об этом не спрашивал. Я знал его еще до того, как среди его знакомых появился Владимир Путин», — рассказал Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

По его словам, святой отец легко находит общий язык с молодежью и содействует восстановлению храмов.

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Андрей МалаховВладимир ПутинТихоншоу "Осторожно Собчак"
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Малахов выбрал в духовники известного священника
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