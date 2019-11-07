Малахов выбрал в духовники известного священника

Андрей Малахов – постоянный посетитель православных храмов. Наедине с Богом скандальный телеведущий находит умиротворение и отдых от житейских проблем. В церкви Малахов бывает 1-3 раза в неделю, регулярно причащаясь и исповедываясь. Иногда известный ведущий общается с Тихоном Шевкуновым, по слухам, духовником и Владимира Путина.

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Правда, в последнее время гораздо реже, поскольку количество желающих поговорить с батюшкой постоянно растет.

«Он сделал для церкви гораздо больше, чем просто исповедует президента. Наверняка, их связывает дружба, потому что на всех мероприятиях и праздниках, где есть президент, он появляется, это факт. Но я никогда его об этом не спрашивал. Я знал его еще до того, как среди его знакомых появился Владимир Путин», — рассказал Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

По его словам, святой отец легко находит общий язык с молодежью и содействует восстановлению храмов.