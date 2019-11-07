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Букмекеры принимают ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон

Они уверены, что герцогиня объявит о своем положении уже до конца года

Букмекеры принимают ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон
Букмекеры стали принимать ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон ФОТО: Global Look Press

Жители Великобритании гадают как скоро в королевском семействе случится пополнение. Мало кто сомневается, что Кейт Миддлтон снова беременна. И если этот факт подтвердится, то особо азартные поклонники королевского семейства могут заработать немного денег.

Дело в том, что букмекерские конторы стали принимать ставки, что супруга принца Уильяма уже до конца 2019 года официально объявит, что находится в положении. В Ladbrokes тотализатор работает с коэффициентом 5/2.

В пользу того, что герцогиня в положении сразу несколько фактов. В начале осени во время официального мероприятия она увидела на руках у одного из участников малыша и отметила, что хотела бы такого же.

А теперь принц Уильям планирует визит в Кувейт и Оман. Поездка состоится в декабре и совершит ее представитель королевской семьи в одиночестве. Супруга не сможет сопровождать его, не исключено что из-за проблем со здоровьем.

Придворные не скрывают, что первые три беременности дались герцогине не легко, в каждом случае первые триместры ее мучил сильный токсикоз. Возможно именно этот фактор препятствует совместному деловому визиту.

Сейчас в семье Уильяма и Кейт подрастают трое наследников: Шарлотта, Джордж и Луи. Последний родился меньше года назад, сообщает Пятый канал.

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Букмекеры принимают ставки на четвертую беременность Кейт Миддлтон
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