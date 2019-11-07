«Ну все! Сгорела!»: Волочкова испугала исхудавшей фигурой

Анастасия Волочкова не так давно начала терять вес. Артистка балета всегда обладала достаточно массивной фигурой и пышным бюстом. Однако после отдыха в Греции, где девушка провела несколько недель на вилле у друзей, она стала терять один килограмм за другим. Сказались на ней и усиленные тренировки для сложного номера в спектакле «Балерина в зазеркалье». На фоне этого звезда также стала меньше есть, демонстрируя в свое рационе порой одни листья салата.

А несколько дней назад Анастасия приняла участие в концерте Аллы Пугачевой в Минске. Ради Примадонны она выложилась на все 100% и сделала свой фирменный шпагат. Вскоре после этого балерина выступила с постановкой в Красногорске. В результате за пару часов она похудела еще сильнее. Похоже, что саму Волочкову такой результат только радует.

«И вот такую прическу мне соорудил Павел Назаров в своём гостеприимном салоне на Каретном ряду. Этот маэстро, помимо красоты, ещё и помогает подлечить мои волосы», — поделилась артистка. «Люди, я ещё на 2 кг похудела за день спектакля», — похвасталась она вдобавок.

Поклонники были обеспокоены тем, что увидели. На фото Волочкова не только позирует с аккуратной прической, но и в черном платье-футляре без рукавов, которое подчеркнуло ее исхудавшую фигуру. Тонкие руки и жилистые ноги-тростинки выделились благодаря наряду. Со стороны казалось, что не только талия балерины уменьшилась, но и ее грудь.

«Ну всё! Сгорела!», «Настенька, покушай пожалуйста…. Я уже переживаю за тебя…. Хватит уже кушать одни огурцы», «Сильно похудела», «Причёска шикарная, но вам надо поправиться», «Настя, вы очень исхудали», — стали писать подписчики.

Если взглянуть на снимки Анастасии двухлетней давности, то становится очевидно, что она похудела очень сильно. Еще недавно ее бюст едва помещался в платье, а теперь артистка носит миниатюрные наряды.