«Это же Баден-Баден»: Долина провела день с дочкой и внучкой в Германии

Лариса Долина этой осенью увеличила активность. Обычно она редко выходит в свет. 64-летняя артистка теперь больше времени уделяет семье, но все же время от времени женщина выступает на сцене. Несколько недель назад она приняла участие в джазовом концерте в Доме музыки. Там она не только выступила сама, но и поддержала дочку Алсу, Микеллу. Певица одарила ее теплыми объятиями.

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А теперь Долина решила развеяться. Она отправилась в отпуск с семьей. Снимками из путешествия поделилась Ангелина, дочь знаменитости. Они посетили уютный курортный город. На фото певица вместе с подросшей внучкой Александрой гуляет по небольшим улочкам с небольшими домами, бутиками и красивой осенней природой, водоканалами.

«Буквально на мгновенье. Угадай где», — предложила дочь звезды.

Поклонники увлеченно стали гадать, но один из подписчиков назвал верный ответ: «Это же Баден-Баден». Хозяйка аккаунта подтвердила, что они находятся в Германии. Многие заметили, что звездная семья тепло оделась для прогулки. А другие поразились тому, как молодо выглядит Долина. На одном из кадров она обнимает свою внучку. При этом артистка была без макияжа и с вьющими волосами. «Какая красавица», «Долина так похорошела», «Мне нравятся ее волосы», — заметили пользователи Сети.

Напомним, что долгое время певица пробовала разные диеты, чтобы похудеть, но год назад отказалась от изнурительных голодовок. Однако после недавнего выхода в свет звезды, фанаты заподозрили, что она постройнела. Несмотря на то что Лариса Александровна балует себя разными вкусностями, ей удалось избавиться от пары лишних килограммов. Более того, даже без косметики она выглядит свежо.