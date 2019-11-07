Водонаева объяснила, почему перевела сына на домашнее обучение

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу Рамблер/Live рассказала, почему перевела своего девятилетнего сына Богдана на домашнее обучение в этом учебном году. Как сказала модель, ее основной задачей было сэкономить время для своего ребенка.

«Я сделала это в целях экономии его времени, его ресурсов. Хочу, чтобы он занимался больше. Он делает всю школьную программу в домашних условиях. При этом у него остается огромное количество времени на другие вещи. Богдан без проблем посещает творческие кружки и спортивные секции», — заметила модель.

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При этом ведущий шоу заметил, что существует мнение о плохой социализации детей, которые занимаются в домашних условиях. Как отметила Водонаева, у ее ребенка с этим проблем нет, так как со сверстниками он общается на кружках. «Я не понимаю, какие дети ходят в обычные школы. Не могу контролировать его круг общения», — сказала она.

При этом она заметила, что домашнее обучение обходится ей в копеечку. За каждого преподавателя надо платить от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. А педагог по английскому языку стоит и того дороже. Напомним, что своего сына Алена Водонаева родила в августе 2010 года. Отцом ребенка является бизнесмен Алексей Малакеев. Пара рассталась в 2013 году. После этого у нее был роман с диджеем Алексеем Косинусом, с которым она также рассталась.