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Водонаева объяснила, почему перевела сына на домашнее обучение

Как сказала модель, она это сделала целях экономии его времени.

Водонаева объяснила, почему перевела сына на домашнее обучение
Водонаева перевела сына на домашнее обучение/http://globallookpress.com/

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу Рамблер/Live рассказала, почему перевела своего девятилетнего сына Богдана на домашнее обучение в этом учебном году. Как сказала модель, ее основной задачей было сэкономить время для своего ребенка.

«Я сделала это в целях экономии его времени, его ресурсов. Хочу, чтобы он занимался больше. Он делает всю школьную программу в домашних условиях. При этом у него остается огромное количество времени на другие вещи. Богдан без проблем посещает творческие кружки и спортивные секции», — заметила модель.

При этом ведущий шоу заметил, что существует мнение о плохой социализации детей, которые занимаются в домашних условиях. Как отметила Водонаева, у ее ребенка с этим проблем нет, так как со сверстниками он общается на кружках. «Я не понимаю, какие дети ходят в обычные школы. Не могу контролировать его круг общения», — сказала она.

При этом она заметила, что домашнее обучение обходится ей в копеечку. За каждого преподавателя надо платить от 150 до 180 тысяч рублей в месяц. А педагог по английскому языку стоит и того дороже. Напомним, что своего сына Алена Водонаева родила в августе 2010 года. Отцом ребенка является бизнесмен Алексей Малакеев. Пара рассталась в 2013 году. После этого у нее был роман с диджеем Алексеем Косинусом, с которым она также рассталась.

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Алексей МалакеевАлена ВодонаеваШоу Рамблер/Live
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Водонаева объяснила, почему перевела сына на домашнее обучение
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