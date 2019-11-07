Шестилетняя дочь Пугачевой написала сказку о деньгах и зависти

Максим Галкин и Алла Пугачева не так давно отпраздновали день рождения своих детей. В сентябре двойняшкам Лизе и Гарри исполнилось по шесть лет. У малышей уже давно образовалась армия поклонников. Наследники звездной пары с малых лет изучают несколько языков, плавают в бассейне и занимаются в разных кружках. Фанаты часто обнаруживают у детей новые таланты. Так Гарри уже умеет делать мелкий ремонт по дому, а его сестра прекрасно танцует и разбирается в моде.

После гастролей Максим поделился новым видео. Он похвастался увлечением своей дочери. Шоумен продемонстрировал одну из книг, которую смастерила Лиза. Она сочинила сказку про золотого щенка. Девочка разместила текст на листе А4, который сложила пополам и склеила. Она украсила обложку рисунками. В конце книги можно увидеть главного героя и монетки.

«Жил да был маленький щенок, а он был не простой, а золотой. С каждым махом хвоста у него появлялись денежки. Коты завидовали. Конец», — такую историю изложила Лиза.

Как оказалось, дочь Примадонны уже давно создает такие шедевры. «Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает. Перед вами свежий шедевр. Листайте, чтобы узнать историю золотого щенка», — написал Галкин.

Сказка девочки понравилась многим звездам. «Прекрасно», — отметила Светлана Бондарчук. «Молодец», — похвалила певица Слава. «Все гениальное просто», — подметила Алика Смехова. «Краткость-сестра таланта», — присоединилась Валерия. А муж Анна Нетребко Юсиф Эйвазов задал важный вопрос: «Макс, спроси у Лизы, где купить это животное?». Артиста рассмешила реакция оперного певца. Добавим, что многие звездные отпрыски могут похвастаться разными талантами, но книги еще никто из них не сочинял. Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Мия занимается балетом, а сын Ксении Собчак Платон изучает английский и китайский языки.