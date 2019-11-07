Меган Маркл за чашечкой кофе рассказала о достижениях сына

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с семьями военнослужащих в центре общины фермеров за чашечкой кофе. Во время беседы они мило поболтали о том, как поживает Арчи, которому накануне исполнилось шесть месяцев.

Герцогиня Сассекская обсудила с другими мамами, как спят их малыши и режутся ли у них зубки.

Жена одного из военнослужащих Эми Томпсон рассказала, что ее дочери Эйрис столько же лет, что и Арчи. «Мы обсудили с Меган вопрос, как отучать ребенка от груди. Кроме этого, оказалось, что и моя дочь, и сын принца Гарри уже начали ползать», — пояснила она.

«Меган нормальная мама и мы с ней общались, как старые друзья», — добавила она.

На этой неделе принц Гарри, который летал в Японию, признался, что очень скучал по семье. «Я даже представить себе не мог, что буду так скучать, ведь дети меняются так быстро и я не хочу пропускать ни единого мгновения», — цитирует Сассекса Mirror.