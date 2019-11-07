ЗВЕЗДЫ

Дмитрий Лысенков рассказал о пострадавшем вместо него каскадере на съемках

Актер отметил, что эта работа была для него сложной. На месте каскадера вполне мог оказаться он.

Дмитрий Лысенков рассказал о пострадавшем вместо него каскадере на съемках
Дмитрий Лысенков. фото: Кудрявцева Лариса "Комсомольская правда"

Дмитрий Лысенков снялся в более 40 фильмах и сериалах, но известность ему принесли роли в таких картинах, как «Домашний арест» и «ИП Пирогова». Также недавно актер снялся в триллере «Девятая», где он сыграл роль следователя, которому приходится изучить серию ритуальных убийств в Петербурге конца XIX века. Специально для портала Teleprogramma.pro артист рассказал, с какими трудностями он столкнулся на съемках этого фильма.

По словам Дмитрия, непросто было работать с гримом. Каждый день ему наклеивали бакенбарды на силиконовый клей, но у актера оказалось такое подвижное лицо, что бакенбарды держались на его лице не дольше 10 минут. «Это было настоящим мучением», — заверил молодой человек. Но также Лысенков столкнулся со сложными трюковыми сценами, где его практически стегали хлыстом, но понарошку.

Не обошлось и без несчастного случая. По сценарию, героя Дмитрия подвешивают на высоте пять метров к специальной конструкции. Так вышло, что актеру нужно было отлучиться, поэтому в этой сцене снялся каскадер, но его вес сооружение не выдержало, и он упал с большой высоты.

Дмитрий Лысенко. фото
Дмитрий Лысенков на съемках фильма. фото: предоставлено компанией «Нон-стоп продакшн»

«За день до того, как мы снимали эту сцену, оттуда упал и сломал ногу каскадер, изображающий меня. Постановщикам нужно было проверить вес и систему креплений, который придется поднимать, и сначала его проверяли на мне. Но потом уехал в театр играть спектакль, и мое место занял каскадер. А на следующее утро узнал, что вечером этот человек свалился с высоты. В итоге, конечно, немного мандражировал в процессе съемки», — рассказал Лысенков.

О чем еще нам поведал актер, вы можете прочитать в большой колонке Teleprogramma.pro.

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«Девятая»Дмитрий Лысенковзвездные истории
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Дмитрий Лысенков рассказал о пострадавшем вместо него каскадере на съемках
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