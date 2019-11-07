Опрос: прав ли Чернышев, оставляя Заворотнюк ради выхода на лед?

Фигурист вернулся к работе, несмотря на тяжелую болезнь своей супруги. Многие поклонники считают, что он должен неотступно находиться рядом с Анастасией. Вы с этим согласны?

Зрители, которые приобрели билеты на мюзикл на льду «Аленький цветочек», несомненно, были рады узнать, что пятикратный чемпион США по фигурному катанию Петр Чернышев, который в последние три месяца буквально с головой «ушел в семью», вернулся на лёд и исполнит в мюзикле роль Чудовища.

Напомним, что Петр забросил работу, когда стало известно о болезни его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Сейчас, когда, по некоторым данным, она чувствует себя неплохо, фигурист решил вернуться в шоу и принять участие в серии спектаклей. 31 октября они показали в Санкт-Петербурге шоу «Руслан и Людмила», а 6 ноября во дворце «Мегаспорт» в Москве стартовало шоу «Аленький цветочек». Его заключительный показ состоится 10 ноября и, как объявила Татьяна Навка, все вырученные средства от продажи билетов в этот день будут направлены на помощь Заворотнюк.

Некоторые поклонники актрисы между тем считают, что Чернышев поступает неправильно. Мол, как можно участвовать в мюзиклах, пока твоя любимая жена и мать твоей единственной дочери пытается победить рак. А как кажется вам, стоит ли Петру возвращаться к работе в этот непростой для их семьи период? Приглашаем принять участие в опросе ниже.