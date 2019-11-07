«Во всем мире я представляю только себя»: после MTV EMA украинка Maruv нацелилась на «Грэмми»

Соотечественники кричат певице: «Чемодан, вокзал, Росія!». Между тем, это не первый случай, когда исполнителю Незалежной удалось получить музыкальную премию как Best Russian Act.

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую телеканал MTV Russia на этой неделе признал одним из лучших артистом 2019 года и отправил на церемонию вручения премии MTV Europe Music Awards, вместе с ощущением радости от своей победы получила очередной ушат помоев в свой адрес от соотечественников из Украины.

«Чемодан, вокзал, Росія!», «Выиграть украинке в качестве россиянки — так себе достижение», «Кремлівська запроданка» — такие комментарии сейчас можно увидеть на странице звезды в Instagram.

Сама Maruv, не выдержав новой волны критики, опубликовала ответ хейтерам.

Певица буквально ткнула некоторые украинские СМИ и всех недоброжелателей носом в тот факт, что MTV Russia – это филиал MTV на всём постсоветском пространстве и на нем представлено множество артистов из стран СНГ. В прошлом году лучшим артистом стал певец из Казахстана Jah Khalib, на этот раз премия досталась ей/

«И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество», — написала Maruv, посоветовав ненавистникам идти куда подальше и выразив слова благодарности всем, кто ее любит и поддерживает.

Звезда также пообещала, что «следующая на очереди — «Грэмми».

Кто поддержал Maruv

Украинскую звезду поддерживают и представители шоу-бизнеса РФ. С получением награды ее поздравили певица лейбла Black Star Наzима, продюсер Иосиф Пригожин, который защищал ее и во время скандала, связанного с «Евровидением», и Рита Дакота.

Рита, кстати, посоветовала Maruv не обращать внимания на диванных критиков и националистов, ведь ей самой тоже приходится с ними сталкиваться. Два дня назад ее обругали за то, что она с акцентом спела на белорусском языке. Посоветовали «валить в Россию и не юзать их мову».

«Крошка, да плевать! Ты мировой артист, скоро они все будут орать «она наша, она наша», спорим?» — написала Дакота.

Не первая украинка в номинации Best Russian Act

Напомним, что филиал MTV на Украине закрылся в 2013 году и номинация Best Ukrainian Act в связи с этим исчезла. С тех пор у артистов из Незалежной есть шанс стать первыми только как Best Russian Act и они частенько становятся номинантами.

В 2017 году награду получил певец Иван Дорн — тоже представитель Украины. MTV Russia в качестве лучших в том году выдвинула его, Ёлку, Хаски, украинский коллектив «Грибы» и Елену Темникову. Победу одержал именно Иван и на него, как и на Maruv, ополчились многие украинцы.

Отметим, что сами исполнители никуда себя не выдвигают — их список формируется в процессе голосования зрителей регионального подразделения MTV. Если исполнитель победил, он должен лишь приехать на вручение награды. И Дорн, и Maruv это с удовольствием сделали.

Эхо «Евровидения» всё еще не утихло

Серьезно развиваться как певица украинка Анна Корсун начала в 2014 году — тогда она, романтичного вида девушка, выпускница Харьковского политеха и радиофизик по специальности, стала участницей шоу украинской версии шоу «Голос». В наставники она выбрала Сергея Лазарева, однако до финала с ним дойти не смогла.

До 2017 года она пела в образованной в студенческие годы кавер-группе The Pringlez, но затем решила переехать в Киев, сменить имидж и направление. Следующий год ознаменовался для нее очень активной творческой деятельностью, записью клипов и дебютного альбома Black Water, а 23 февраля 2019 года девушка выиграла национальный отбор «Евровидения-2019» и получила право представить Украину на этом международном конкурсе.

К сожалению, поехать туда Maruv не смогла из-за разногласий с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) — те требовали от нее отказаться от гастролей в России и выставили «кабальные», по ее словам, условия. В результате Украина просто не была представлена на конкурсе, а Maruv, вопреки негативу со стороны соотечественников, сохранила свою позицию и не превратилась в «биту на политической арене».

О своем решении певица вряд ли может пожалеть. Сейчас она активно гастролирует, завоевывая сердца новых поклонников. Медленно, но верно, списки ее фанатов пополняют любители музыки в Европе.

«Живу в Италии и работаю в баре. Каждый вечер ставлю треки MARUV в заведении и вывожу клипы на проектор. Знали бы вы, сколько туристов спрашивает меня, что это за треки!», — рассказывает один из подписчиков ее канала на YouTube.

Сейчас, когда копилка ее наград пополнилась премией MTV, украинская звезда может и впрямь замахнуться на «Грэмми», а то и начать конкурировать с Леди Гага. Как вы считаете, по силам ли ей такое?