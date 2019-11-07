«Во всем мире я представляю только себя»: после MTV EMA украинка Maruv нацелилась на «Грэмми»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую телеканал MTV Russia на этой неделе признал одним из лучших артистом 2019 года и отправил на церемонию вручения премии MTV Europe Music Awards, вместе с ощущением радости от своей победы получила очередной ушат помоев в свой адрес от соотечественников из Украины.
«Чемодан, вокзал, Росія!», «Выиграть украинке в качестве россиянки — так себе достижение», «Кремлівська запроданка» — такие комментарии сейчас можно увидеть на странице звезды в Instagram.
Сама Maruv, не выдержав новой волны критики, опубликовала ответ хейтерам.
Певица буквально ткнула некоторые украинские СМИ и всех недоброжелателей носом в тот факт, что MTV Russia – это филиал MTV на всём постсоветском пространстве и на нем представлено множество артистов из стран СНГ. В прошлом году лучшим артистом стал певец из Казахстана Jah Khalib, на этот раз премия досталась ей/
«И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист!
Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка.
Во всем мире я представляю только себя и своё творчество», — написала Maruv, посоветовав ненавистникам идти куда подальше и выразив слова благодарности всем, кто ее любит и поддерживает.
Звезда также пообещала, что «следующая на очереди — «Грэмми».
Кто поддержал Maruv
Украинскую звезду поддерживают и представители шоу-бизнеса РФ. С получением награды ее поздравили певица лейбла Black Star Наzима, продюсер Иосиф Пригожин, который защищал ее и во время скандала, связанного с «Евровидением», и Рита Дакота.
Рита, кстати, посоветовала Maruv не обращать внимания на диванных критиков и националистов, ведь ей самой тоже приходится с ними сталкиваться. Два дня назад ее обругали за то, что она с акцентом спела на белорусском языке. Посоветовали «валить в Россию и не юзать их мову».
«Крошка, да плевать! Ты мировой артист, скоро они все будут орать «она наша, она наша», спорим?» — написала Дакота.
Не первая украинка в номинации Best Russian Act
Напомним, что филиал MTV на Украине закрылся в 2013 году и номинация Best Ukrainian Act в связи с этим исчезла. С тех пор у артистов из Незалежной есть шанс стать первыми только как Best Russian Act и они частенько становятся номинантами.
В 2017 году награду получил певец Иван Дорн — тоже представитель Украины. MTV Russia в качестве лучших в том году выдвинула его, Ёлку, Хаски, украинский коллектив «Грибы» и Елену Темникову. Победу одержал именно Иван и на него, как и на Maruv, ополчились многие украинцы.
Отметим, что сами исполнители никуда себя не выдвигают — их список формируется в процессе голосования зрителей регионального подразделения MTV. Если исполнитель победил, он должен лишь приехать на вручение награды. И Дорн, и Maruv это с удовольствием сделали.
Эхо «Евровидения» всё еще не утихло
Серьезно развиваться как певица украинка Анна Корсун начала в 2014 году — тогда она, романтичного вида девушка, выпускница Харьковского политеха и радиофизик по специальности, стала участницей шоу украинской версии шоу «Голос». В наставники она выбрала Сергея Лазарева, однако до финала с ним дойти не смогла.
До 2017 года она пела в образованной в студенческие годы кавер-группе The Pringlez, но затем решила переехать в Киев, сменить имидж и направление. Следующий год ознаменовался для нее очень активной творческой деятельностью, записью клипов и дебютного альбома Black Water, а 23 февраля 2019 года девушка выиграла национальный отбор «Евровидения-2019» и получила право представить Украину на этом международном конкурсе.
К сожалению, поехать туда Maruv не смогла из-за разногласий с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) — те требовали от нее отказаться от гастролей в России и выставили «кабальные», по ее словам, условия. В результате Украина просто не была представлена на конкурсе, а Maruv, вопреки негативу со стороны соотечественников, сохранила свою позицию и не превратилась в «биту на политической арене».
О своем решении певица вряд ли может пожалеть. Сейчас она активно гастролирует, завоевывая сердца новых поклонников. Медленно, но верно, списки ее фанатов пополняют любители музыки в Европе.
«Живу в Италии и работаю в баре. Каждый вечер ставлю треки MARUV в заведении и вывожу клипы на проектор. Знали бы вы, сколько туристов спрашивает меня, что это за треки!», — рассказывает один из подписчиков ее канала на YouTube.
Сейчас, когда копилка ее наград пополнилась премией MTV, украинская звезда может и впрямь замахнуться на «Грэмми», а то и начать конкурировать с Леди Гага. Как вы считаете, по силам ли ей такое?