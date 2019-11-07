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Артистка Black Star Анет Сай стала «Лучшим Стартом» этого года

Блондинка с лучезарной улыбкой победила в номинации премии European Beauty & Health Award Aurora 2019.

Артистка Black Star Анет Сай стала «Лучшим Стартом» этого года
Анет Сай. Фото: Инстаграм

Эта премия необычна уже хотя бы потому, что вручается лишь селебритис, ведущим исключительно здоровый образ жизни… Что же, Анет Сай идеальный номинант! Девушка не представляет свою жизнь без утренних пробежек, сытных завтраков и фруктовых смузи, которыми делится с подписчиками в Instagram!

А вот победу певице уже обеспечили выпущенные за год песни и драйв концертов. В итоге, мы можем поздравить исполнительницу со званием «Лучший Старт» года по версии European Beauty & Health Award Aurora 2019.

Премия ежегодно собирает специалистов индустрии красоты и здоровья, а также медиа-персон, которым не безразлична эта отрасль! В этом году гостями стали Максим Завидия, финалисты «Евровидения» – группа DoReDoS, Вахтанг, Кира Шайн, Анна Калашникова, Алена Высотская, Солистка группы Тотал – Марина Чернкунова, а также многие блоггеры.

Что же до Анет Сай, то она тут же поспешила оправдать свой новый титул «в копилке». И спела для гостей свой новый хит «Дыши».

«Что чувствую? Я рада, что получила премию. Я искренне делаю свое дело, и если это замечают люди, то это для меня стимул вдвойне», — призналась порталу Teleprogramma.pro исполнительница.

Напомним, ранее Анет Сай подарила всем поклонникам частичку счастья! Жить позитивом и не думать о плохом певица учит композицией «Вызывай счастье».

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Артистка Black Star Анет Сай стала «Лучшим Стартом» этого года
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