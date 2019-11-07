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«Можно завтра мы отменим музыку?»: Дочь Навки попросила взять ее на шоу

Известная фигуристка поделилась аудиосообщениями, которые пятилетняя Надя отправила ей на телефон.

«Можно завтра мы отменим музыку?»: Дочь Навки попросила взять ее на шоу
Татьяна Навка. Фото: Артем Килькин/КП

Татьяна Навка часто делится впечатлениями от общения с младшей дочерью Надеждой. На этот раз она решила дать своим подписчикам возможность прослушать аудиосообщения, которые пятилетняя дочь Дмитрия Пескова отправила маме на телефон. 

«Мой маленький ангел хочет на наш «Аленький цветочек»», — подписала свой пост в микроблоге Татьяна Навка. В первом сообщении девочка говорит: «Мама, можно завтра мы отменим музыку? Пожалуйста. Я хочу пойти на твое представление». «Хорошо, моя девочка любимая, можно. Можно, моя любовь», — нежно отвечает дочери Татьяна. 

Навка оперативно нашла компромисс. Она предложила Наде пригласить на представление и ее учительницу по музыке. «Ладно, я приглашу учительницу по музыке», — пообещала Надя. 

Подписчиков восхитила трогательная беседа фигуристки с наследницей. «Вы замечательная. Вы волшебная фея — светлая и добрая», «Я так тоже в детстве говорила родителям. А отказать ведь никак: повод всегда был веский», «Такие красивые. Всего самого наилучшего вам. Пускай доченька вас радует», — написали фолловеры Навки. 

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«Можно завтра мы отменим музыку?»: Дочь Навки попросила взять ее на шоу
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