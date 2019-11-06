Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната

Карина Андоленко рассказала, что некий мужчина ездит за ней по городам и поджидает возле номера в отеле.

Тревожными новостями Карина Андоленко поделилась в своем микроблоге. Она написала, что некий мужчина поселился в отеле в соседнем с ней номере и утром поджидал ее около двери. Она призналась, что замечала поклонника и раньше. Актриса призвала уважать личное пространство друг друга. Однако впоследствии она удалила пост.

Прошло несколько дней, и Карина вновь вернулась к этой теме. Она рассказала, что мужчина «преследовать моих коллег по театру, выслеживать их, выискивать их личные номера и что-то от них требовать, просить дать личные данные, просить личные встречи». Как выяснилось, артистка знает имя преследователя — Евгений.

Андоленко лично обратилась к фанату. Она попросила его перестать следить за ее знакомыми и за ней лично. Обращаясь к Евгению, артистка предупредила его, что его действия называются преследованием, что уголовно наказуемо.