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Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната

Карина Андоленко рассказала, что некий мужчина ездит за ней по городам и поджидает возле номера в отеле.

Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната
Карина Андоленко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Тревожными новостями Карина Андоленко поделилась в своем микроблоге. Она написала, что некий мужчина поселился в отеле в соседнем с ней номере и утром поджидал ее около двери. Она призналась, что замечала поклонника и раньше. Актриса призвала уважать личное пространство друг друга. Однако впоследствии она удалила пост. 

Прошло несколько дней, и Карина вновь вернулась к этой теме. Она рассказала, что мужчина «преследовать моих коллег по театру, выслеживать их, выискивать их личные номера и что-то от них требовать, просить дать личные данные, просить личные встречи». Как выяснилось, артистка знает имя преследователя — Евгений. 

Андоленко лично обратилась к фанату. Она попросила его перестать следить за ее знакомыми и за ней лично. Обращаясь к Евгению, артистка предупредила его, что его действия называются преследованием, что уголовно наказуемо. 

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АктрисаКарина АндоленкопреследовательСериал «Отчим»
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Звезда сериала «Отчим» пожаловалась на преследование фаната
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