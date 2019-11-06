«Меня выворачивает от этого»: Малахов выступил против «торгашества» на телевидении

Ведущий считает, что людей нужно стимулировать не деньгами.

Андрей Малахов неожиданно признался Собчак на ее шоу, что ему очень не нравится тема «торгашества» на телевидении. «Сейчас практически все превращено в какой-то мини-рынок», — заявил ведущий.

По словам журналиста, каналы перекупают друг у друга героев, увеличивая суммы гонораров. «Это меня, как человека старой школы, просто выворачивает наизнанку. Я считаю, что телевидение не про это», — сказал Малахов.

Самый большой гонорар на своем веку Малахов, как это ни удивительно, заплатил бывшему зятю Собчак Эммануилу Виторгану. Он составил 1 млн 800 тыс. рублей.

Особенно раздражает ведущего, что на деньги телевизионщиков сегодня падки обычные люди. Раньше, утверждает Малахов, герои программ шли на ТВ из тщеславия или желания разобраться в своей проблеме.