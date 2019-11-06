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«Меня выворачивает от этого»: Малахов выступил против «торгашества» на телевидении

Ведущий считает, что людей нужно стимулировать не деньгами.

«Меня выворачивает от этого»: Малахов выступил против «торгашества» на телевидении
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Андрей Малахов неожиданно признался Собчак на ее шоу, что ему очень не нравится тема «торгашества» на телевидении. «Сейчас практически все превращено в какой-то мини-рынок», — заявил ведущий.

По словам журналиста, каналы перекупают друг у друга героев, увеличивая суммы гонораров. «Это меня, как человека старой школы, просто выворачивает наизнанку. Я считаю, что телевидение не про это», — сказал Малахов.

Самый большой гонорар на своем веку Малахов, как это ни удивительно, заплатил бывшему зятю Собчак Эммануилу Виторгану. Он составил 1 млн 800 тыс. рублей.

Особенно раздражает ведущего, что на деньги телевизионщиков сегодня падки обычные люди. Раньше, утверждает Малахов, герои программ шли на ТВ из тщеславия или желания разобраться в своей проблеме.

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Андрей Малаховшоу "Осторожно Собчак"
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«Меня выворачивает от этого»: Малахов выступил против «торгашества» на телевидении
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